Обновление «Сестрорецкого курорта» и новые музеи на Ваське: что изменится в Петербурге

ПМЭФ дает толчки развития многим проектам в Петербурге.

Петербург ждет большая «перестройка» знаковых мест.

Городские власти и крупные застройщики (в частности, компания ЛСР) договорились о переменах, которые коснутся и старейшего санатория в Сестрорецке, и новых территорий на Васильевском острове.

«Сестрорецкий курорт»: возвращение легенды

Санаторий в Сестрорецке — место легендарное. Ему уже более 120 лет, и он давно нуждался в обновлении. Реконструкция идет полным ходом, и завершить её обещают уже к концу этого года, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Что там сделают:

Больше мест для отдыха. Номерной фонд увеличат, чтобы принять всех желающих.

Номерной фонд увеличат, чтобы принять всех желающих. Современная медицина. Лечебную базу полностью обновят. Курорт останется оздоровительным центром, а не просто гостиницей.

Лечебную базу полностью обновят. Курорт останется оздоровительным центром, а не просто гостиницей. Исторический облик. Обещают восстановить знаменитый лесной концертный зал. Это важно для сохранения атмосферы старого Петербурга.

Многие горожане переживали, что курорт могут превратить в закрытый комплекс апартаментов. Однако власти заверяют: профиль санатория сохранится, а территория станет только лучше.

Васильевский остров: не только жилье, но и культура

Ситуация с намывом на Васильевском острове всегда была горячей темой. Жилья строится много, а вот мест для прогулок и отдыха не хватало. Теперь дело сдвинулось.

Инвестор на полях ПМЭФ решил безвозмездно (то есть даром) передать городу участки земли на северном намыве. На этих гектарах не будут строить очередные многоэтажки.

Там появятся:

Современный спорткомплекс (ФОК).

Музеи и выставочные залы.

Художественные галереи.

Это превратит «бетонный» район в полноценное культурное пространство, где будет приятно погулять и жителям Васьки, и туристам.

Почему это важно для нас?

Главный плюс этих соглашений — комплексный подход. Город не просто разрешает строить дома, но и заставляет бизнес вкладываться в инфраструктуру.

В Курортном районе мы получаем современный санаторий с историческим лицом. На Васильевском острове — новые точки притяжения вместо пустых пустырей.

Для обычного петербуржца это означает больше мест для спорта, отдыха и культуры в шаговой доступности.

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