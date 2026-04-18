Как и чем подкормить садовые деревья в апреле: агроном доступно разложил по полочкам
Как и чем подкормить садовые деревья в апреле: агроном доступно разложил по полочкам

Опубликовано: 18 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Опытный дачник рассказал, как правильно подкармливать плодовые деревья в апреле

Апрель - оптимальное время для подкормки садовых деревьев. Во-первых, именно во второй месяц весны растения начинают активно наращивать зеленую массу и им для этого нужно питание. Во-вторых, в этот период происходит цветение и завязывание плодов, и дерево нуждается в дополнительных силах. В-третьих, культуры нужно "взбодрить" после зимней спячки. Дачник со стажем, автор дзен-канала "Твоя Дача", рассказал, как правильно подкармливать садовые деревья в апреле.

Автор блога перечисляет самые необходимые питательные вещества для дерева весной:

  • азот. Необходим для роста побегов и листьев;
  • фосфор. Способствует активному развитию корней, цветению и формированию плодов;
  • калий. Укрепляет иммунитет, делает культуры более устойчивыми, улучшает качество плодов.

Также в апреле необходимы бор, цинк, железо, магний и другие микроэлементы.

Как выбрать

Существуют два варианта апрельских удобрений.

  • Органика

Это перегной, компост, навоз. Натуральные подкормки действуют медленно, постепенно, не резко. Они обогащают землю питательными веществами и улучшают ее структуру.

  • Минеральные удобрения

Содержат азот, фосфор, калий и микроэлементы в доступной для растений форме.

Огородник рекомендует комбинировать оба варианта. Так, органика подарит запас питания на долгое время, а минеральные комплексы поддержат здесь и сейчас.

Возраст деревьев

Количество удобрений зависит от возраста дерева. Так, если это молодое дерево возрастом 1-3 года, то много подкормок не нужно. Подойдет слабый раствор комплексного удобрения или немного перегноя. При этом сделайте ставку на азот для роста.

Взрослые плодоносящие деревья нуждаются в большем количестве удобрений, они должны содержать азот, фосфор и калий, поэтому сделайте упор на комплексы. Если деревья старые, то подкармливать их следует регулярно, но умеренно. Им особенно полезны органические удобрения и микроэлементы.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие 5 ошибок совершают 95% дачников: плодородная земля потом превращается в безжизненную пустыню.

Автор:
Анна Леонова
