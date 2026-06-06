Народные приметы на 6 июня: избегайте этого, чтобы не навлечь беду на весь год

6 июня по народному календарю отмечается день Симеона Столпника.

Православная церковь в этот день вспоминает преподобного Симеона. В народе этот день связывали с началом активных летних работ, наблюдением за природой и приметами, по которым предсказывали погоду и будущий урожай.

Что можно делать 6 июня

Хорошей приметой считалось работать в огороде и саду, ухаживать за растениями, пропалывать грядки и заниматься хозяйством. Верили, что труд, вложенный в этот день, обязательно принесёт богатый урожай.

Также было принято помогать родственникам и соседям, мириться после ссор и проявлять щедрость к нуждающимся. Считалось, что добро, сделанное 6 июня, вернётся в стократном размере.

Особое внимание уделяли домашним животным. Их старались хорошо кормить и не обижать, чтобы в доме сохранялись достаток и благополучие.

Что нельзя делать в день Симеона Столпника

Не рекомендовалось лениться и бездельничать. Согласно поверьям, праздность могла привести к финансовым трудностям и неудачам в делах.

Нельзя было ссориться, повышать голос на близких и распространять сплетни. Любой конфликт, начавшийся 6 июня, рисковал затянуться надолго.

Не советовали отказывать в помощи тем, кто обращался с доброй просьбой. Такой поступок считался плохим знаком и мог навлечь неприятности.

По народным поверьям, не следовало ломать ветки деревьев без необходимости, рвать цветы просто ради забавы и причинять вред природе.

Также старались не жаловаться на жизнь и не предаваться унынию, чтобы не притянуть череду мелких проблем.

Народные приметы на 6 июня

Если день выдавался тёплым и солнечным - ждите хороший урожай зерновых.

Обильная роса утром предвещала ясную и сухую погоду в ближайшие дни.

Если вечером вокруг луны появлялся круг, ждите ухудшения погоды и дождей.

Гром в этот день считался предвестником богатого урожая и благополучного лета.

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