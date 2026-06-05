Не только пахлаву: что попробовать из еды во время посещения Стамбула - влюбитесь в турецкую кухню сразу

Стамбул стоит посетить не только ради достопримечательностей, но и местной кухни. Кормят здесь очень вкусно и сытно. Некоторые турецкие блюда встречаются и в России, но именно на исторической родине они считаются особенно правильными.
Искандер-кебаб
В Стамбуле можно встретить множество кебабов, но местные чаще всего отдают предпочтение искандер-кебабу. Для это блюда берется баранина, нарезается на кусочки и готовится на вертеле. Мясо после приготовления поливают томатным соусом, сливочным маслом и йогуртом.
Кефте
Представляют собой мясные котлеты из говядины или баранины. Мясо мелко рубят, добавляют лук и специи. Готовят местные котлеты на гриле. Подают блюдо с овощами и жареным луком.
Симит
Этот турецкий бублик играет в Стамбуле такую же важную роль, как и круассан в Париже. Выпечка прекрасно сочетается с джемом, вареньем, сыром или ореховой пастой. В городе есть заведения, которые занимаются только симитами.
Турецкий кофе
"Его способ приготовления отличается от других стран, ведь здесь варят кофе на раскаленном песке. А при варке всегда добавляют сахар, поэтому в итоге кофе получается слегка пряным и сладковатым. Подают турецкий кофе в глиняных маленьких чашечках, а к нему всегда подают стакан воды", - сообщает Sputnik8.
Пахлава
В России встретить пахлаву очень просто, но ее вкус будет сильно отличаться от оригинального. В Стамбуле пахлаву делают из тонкого теста, смазывают его маслом, сахаром и лимонным сиропом. На данный момент существует более 100 видов турецкого лакомства.
Опыт автора
"Обожаю Стамбул, его архитектуру и местную кухню. Здесь всегда накладывают большие порции, еда отличается хорошим качеством и вкусом. Особенно мне нравятся пахлава, симиты и кофе", - рассказала Полина Аксенова.
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