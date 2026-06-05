Корни пустит даже самая капризная роза: копеечный метод черенкования от известного агронома

Выращивание роз представляет собой весьма увлекательное занятие, результатом которого является получение пышных кустов, украшенных великолепными бутонами.
Агроном и ландшафтный дизайнер Ксения Давыдова назвала эффективный метод укоренения черенков роз, доступный даже для начинающих цветоводов.
Когда лучше черенковать розы
Процедуру черенкования рекомендуется проводить в июне, до начала цветения растений. Для этого выбираются сильные, прямостоячие побеги. Степень их зрелости определяется следующим образом: если шипы легко отламываются под давлением пальца, то стебли пригодны для использования; если же они только гнутся, процесс следует отложить.
Алгоритм черенкования
Черенок очищается от шипов и листьев, обрезается и обрабатывается раствором марганцовки. Затем в центр клубня молодого картофеля, не имеющего признаков заболеваний, вставляется черенок примерно до середины.
После этого клубень помещается в заранее подготовленный грунт. Это может быть как цветочный горшок, так и открытый грунт на грядке.
Черенок рекомендуется накрыть куполом, который следует удалить после появления первых листьев. Важно обеспечить оптимальный уровень влажности грунта и регулярно вносить подкормку раствором сахара.
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