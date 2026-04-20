Подкармливать морковь солью – опасно: научное объяснение и безопасные альтернативы

Многим дачникам кажется, что полив моркови соленой водой идет корнеплодам только на пользу: якобы они становятся крупнее и слаще, морковная муха летит прочь, а сорняки погибают. На самом деле народные рекомендации не так однозначны, о чем рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».
Как поваренная соль вредит грядкам
В почве уже есть растворимые соли, и если вы повысите их уровень, то нарушите баланс. В результате растениям станет сложнее поглощать питательные вещества и влагу. Рост всходов замедлится, а в тяжелых случаях они могут вовсе погибнуть.
Структура засоленной почвы ухудшается: ее плотность становится выше, водопроницаемость – ниже.
Допустимо лишь однократно провести подкормку корнеплодов солью – через 50 дней после всходов. Для полива 1 кв. м. грядки достаточно 1 ст. л. поваренной соли на 10 л воды. В этот период и с такой концентрацией однократная подкормка солью вряд ли навредит почве.
Если на поверхности грунта после высыхания появился белый налет, у моркови возник краевой ожог листьев и корнеплоды замедлились в росте, проведите обильный полив почвы водой, чтобы вымыть избыток солей ниже.
Безопасные альтернативы
Для крупной и сладкой моркови на этапе формирования корнеплодов подкормите растения калийными удобрениями – они повышают содержание сахаров. Чтобы корневая система была крепче, а урожай хранился дольше, на помощь придут фосфорные удобрения.
Против морковной мухи практикуйте севооборот, смешанные посадки (с луком и чесноком) и мульчирование, а также вовремя пропалывайте грядки. Обязательно избавьтесь от прошлогодних растительных остатков.
