Подкармливать морковь солью – опасно: научное объяснение и безопасные альтернативы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Подкармливать морковь солью – опасно: научное объяснение и безопасные альтернативы

Опубликовано: 20 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Почему подкормки солью скорее вредны, чем полезны

Многим дачникам кажется, что полив моркови соленой водой идет корнеплодам только на пользу: якобы они становятся крупнее и слаще, морковная муха летит прочь, а сорняки погибают. На самом деле народные рекомендации не так однозначны, о чем рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».

Как поваренная соль вредит грядкам

В почве уже есть растворимые соли, и если вы повысите их уровень, то нарушите баланс. В результате растениям станет сложнее поглощать питательные вещества и влагу. Рост всходов замедлится, а в тяжелых случаях они могут вовсе погибнуть.

Структура засоленной почвы ухудшается: ее плотность становится выше, водопроницаемость – ниже.

Допустимо лишь однократно провести подкормку корнеплодов солью – через 50 дней после всходов. Для полива 1 кв. м. грядки достаточно 1 ст. л. поваренной соли на 10 л воды. В этот период и с такой концентрацией однократная подкормка солью вряд ли навредит почве.

Если на поверхности грунта после высыхания появился белый налет, у моркови возник краевой ожог листьев и корнеплоды замедлились в росте, проведите обильный полив почвы водой, чтобы вымыть избыток солей ниже.

Безопасные альтернативы

Для крупной и сладкой моркови на этапе формирования корнеплодов подкормите растения калийными удобрениями – они повышают содержание сахаров. Чтобы корневая система была крепче, а урожай хранился дольше, на помощь придут фосфорные удобрения.

Против морковной мухи практикуйте севооборот, смешанные посадки (с луком и чесноком) и мульчирование, а также вовремя пропалывайте грядки. Обязательно избавьтесь от прошлогодних растительных остатков.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как обрабатывать семена перекисью водорода.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью