Вот чем обработать семена огурцов и кабачков: идеальная замена губительной марганцовки – из обычных семян мощнейшая рассада

Марганцовка – популярный, но, как предупреждает автор Дзен-канала «Волжский сад», небезопасный метод обработки покупных семян. Все дело в соляной кислоте: с ее помощью производители быстро отделяют семена от мякоти. Мельчайшие кислотные остатки сохраняются на оболочке семени и при взаимодействии с марганцовкой закупоривают его поры. Результат – задохнувшийся зародыш и сгнившие семена.
Чем заменить марганцовку
Секрет – в обычной 3% перекиси водорода. Это полезная, безопасная и бюджетная альтернатива. При контакте с семенем перекись начинает выделять активный кислород, уничтожающий на поверхности семян все болезнетворные микроорганизмы и размягчающий твердую оболочку без закупоривания пор. Зародыш поглощает активный кислород и пробуждается.
В результате семена прорастают быстрее. Это касается даже старых семян, чья оболочка невероятно плотная.
Нюансы обработки семян кабачков и огурцов
Если семенам томатов и перцев достаточно побыть в перекиси водорода 3 минуты, то для томатов и перцев время увеличивается до 5 минут. Мелким семенам петрушки и моркови вполне хватит и пары минут – за это время они будут полностью обеззаражены.
А для стимуляции роста разведите 1 ст. л. перекиси в 0,5 л воды и замочите в этом растворе семена на 12 часов. При этом каждые 4 часа меняйте жидкость.
Нельзя превышать концентрацию и время обработки. После замачивания промойте семена чистой водой.
Инкрустированные и дражированные семена обрабатывать перекисью водорода нельзя, иначе их защитная оболочка разрушится.
Ранее портал «Городовой» рассказал о самых распространенных болезнях пеларгонии.