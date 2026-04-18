Вот чем обработать семена огурцов и кабачков: идеальная замена губительной марганцовки – из обычных семян мощнейшая рассада
Вот чем обработать семена огурцов и кабачков: идеальная замена губительной марганцовки – из обычных семян мощнейшая рассада

Опубликовано: 18 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Чем обработать семена огурцов и кабачков для лучшей всхожести

Марганцовка – популярный, но, как предупреждает автор Дзен-канала «Волжский сад», небезопасный метод обработки покупных семян. Все дело в соляной кислоте: с ее помощью производители быстро отделяют семена от мякоти. Мельчайшие кислотные остатки сохраняются на оболочке семени и при взаимодействии с марганцовкой закупоривают его поры. Результат – задохнувшийся зародыш и сгнившие семена.

Чем заменить марганцовку

Секрет – в обычной 3% перекиси водорода. Это полезная, безопасная и бюджетная альтернатива. При контакте с семенем перекись начинает выделять активный кислород, уничтожающий на поверхности семян все болезнетворные микроорганизмы и размягчающий твердую оболочку без закупоривания пор. Зародыш поглощает активный кислород и пробуждается.

В результате семена прорастают быстрее. Это касается даже старых семян, чья оболочка невероятно плотная.

Нюансы обработки семян кабачков и огурцов

Если семенам огурцов и кабачков достаточно побыть в перекиси водорода 3 минуты, то для томатов и перцев время увеличивается до 5 минут. Мелким семенам петрушки и моркови вполне хватит и пары минут – за это время они будут полностью обеззаражены.

А для стимуляции роста разведите 1 ст. л. перекиси в 0,5 л воды и замочите в этом растворе семена на 12 часов. При этом каждые 4 часа меняйте жидкость.

Нельзя превышать концентрацию и время обработки. После замачивания промойте семена чистой водой.

Инкрустированные и дражированные семена обрабатывать перекисью водорода нельзя, иначе их защитная оболочка разрушится.

