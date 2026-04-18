Даже самая холимая герань может этим заболеть: вот 7 распространенных болезней комнатного цветка – причины и лечение

И при хорошем уходе на комнатной герани могут возникнуть морщинистости, наросты и подозрительные пятна. Если вы планируете посадить дома пеларгонию, важно заранее подготовиться к возможным неприятностям.

1. Мозаичные пятна на сморщенных листьях и цветках

Это вирусная инфекция, которая поражает герань при размножении инфицированными черенками. Чаще всего ей подвержены молодые растения, которые часто испытывают стресс от нехватки питательных веществ и влаги, от температурных перепадов. Лечения не существует, возможны только меры профилактики:

предпосевная обработка семян;

обеззараживание грунта перед посадкой растения;

обработка фунгицидами и инсектицидами.

Если у вас несколько горшков с пеларгонией, изолируйте заболевшее растение, и тогда остальные не пострадают.

2. Пятнистость листьев

Заболевание может возникнуть из-за заражения грибками или бактериями. Причины – высокая температура и избыточная влажность в помещении, зараженный грунт, а также слишком маленькое расстояние между растениями.

Сначала избавьтесь от всех зараженных листьев, а затем обработайте растение фунгицидами. Также нужно нормализовать показатели влажности и температуры.

3. «Ржавчина» на листьях

Возникает по причине заражения пукциниевыми грибами-паразитами. Симптомы – коричневые точки на стеблях, желтые листья (впоследствии они опадают). При малейшем подозрении на это заболевание обрабатывайте цветок фунгицидами.

4. Черная ножка

Бактериальное заболевание приводит к подгниванию стеблей. Черенок начинает гнить у основания, после чего болезнь переходит на весь стебель, а листья опадают. В этом случае нужно воспользоваться фунгицидами.

5. Серая грибковая гниль

Узнать ее просто: герань покрывается пятнами и налетом серого цвета. Болезнь возникает, если в помещении влажно, холодно и давно не проветривалось. Обеспечьте растению нормальные условия и достаточную освещенность.

6. Нематода

Этот паразит нацеливается на корень, однако под угрозой – все растение. На его корневой системе появляются узелки, где и находятся возбудители болезни. К сожалению, пеларгонию вместе с грунтом придется выбросить, так как лечения не существует.

7. Отек

Если герань растет в темном холодном месте, то на ее листочках появляются «ржавые» наросты. Избавьтесь от пораженных листьев, удалите излишки влаги из грунта и подсушите его, поставьте герань на хорошо освещаемое место.

