Второй за полвека: в Петербурге заложили камень нового «однокрылого» моста через Неву

В Петербурге отличные новости. Город официально дал старт новому этапу строительства Широтной магистрали (ШМСД).
На берегу Невы уже заложили первый камень там, где скоро появится современный мост, сообщили в Смольном.
Главный элемент мега-проекта
ШМСД — это огромная скоростная трасса, которая должна избавить город от пробок. А новый мост станет её «сердцем». Это самый сложный и дорогой участок всей стройки.
Мост построят в створе улиц Фаянсовой и Зольной. Для понимания: он расположится прямо между мостом Александра Невского и Володарским. Сейчас на этом участке Невы переправ явно не хватает.
Уникальная конструкция
Интересный факт: за последние 40 лет в Петербурге почти не строили разводных мостов. И вот сейчас строят сразу два — Большой Смоленский и этот, в составе ШМСД.
Новый мост будет разводным, но необычным. У него сделают «однокрылый» механизм — это когда вверх поднимается только один пролет, а не два, как мы привыкли видеть у Дворцового. Длина самой переправы составит около 463 метров.
Что еще известно
Весь новый участок дороги растянется примерно на 4 километра. Строить будут быстро, так как проект курируют на самом высоком уровне, а деньги выделяет в том числе банк ВТБ.
На торжественной церемонии заложили символический камень на площадке будущего моста.
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