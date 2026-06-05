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Второй за полвека: в Петербурге заложили камень нового «однокрылого» моста через Неву

Опубликовано: 5 июня 2026 15:17
 Проверено редакцией
Второй за полвека: в Петербурге заложили камень нового «однокрылого» моста через Неву
Второй за полвека: в Петербурге заложили камень нового «однокрылого» моста через Неву
Global Look Press / Elena Dunn
Новый мост — это стратегический проект, который изменит транспортную систему города.

В Петербурге отличные новости. Город официально дал старт новому этапу строительства Широтной магистрали (ШМСД).

На берегу Невы уже заложили первый камень там, где скоро появится современный мост, сообщили в Смольном.

Главный элемент мега-проекта

ШМСД — это огромная скоростная трасса, которая должна избавить город от пробок. А новый мост станет её «сердцем». Это самый сложный и дорогой участок всей стройки.

Мост построят в створе улиц Фаянсовой и Зольной. Для понимания: он расположится прямо между мостом Александра Невского и Володарским. Сейчас на этом участке Невы переправ явно не хватает.

Уникальная конструкция

Интересный факт: за последние 40 лет в Петербурге почти не строили разводных мостов. И вот сейчас строят сразу два — Большой Смоленский и этот, в составе ШМСД.

Новый мост будет разводным, но необычным. У него сделают «однокрылый» механизм — это когда вверх поднимается только один пролет, а не два, как мы привыкли видеть у Дворцового. Длина самой переправы составит около 463 метров.

Что еще известно

Весь новый участок дороги растянется примерно на 4 километра. Строить будут быстро, так как проект курируют на самом высоком уровне, а деньги выделяет в том числе банк ВТБ.

На торжественной церемонии заложили символический камень на площадке будущего моста.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Ленфильм» предложили переселить к Финскому заливу.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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