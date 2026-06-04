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Морские декорации и 250 фильмов в год: Константин Эрнст предложил переселить «Ленфильм» к Финскому заливу

Опубликовано: 4 июня 2026 23:50
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Морские декорации и 250 фильмов в год: Константин Эрнст предложил переселить «Ленфильм» к Финскому заливу
Морские декорации и 250 фильмов в год: Константин Эрнст предложил переселить «Ленфильм» к Финскому заливу
Global Look Press / Zamir Usmanov
 Петербургу стоит построить павильоны для съёмок поближе к морю.

Знаменитый «Ленфильм» ждут большие перемены. На экономическом форуме в Петербурге гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил радикальную идею: переселить студию из центра города на берег Финского залива, пишет 78.ru.

Зачем уезжать с насиженного места?

Многие привыкли, что «Ленфильм» — это старинное здание на Каменноостровском проспекте. Но для современного кинопроизводства там слишком тесно и дорого.

В центре города не развернешь масштабные декорации, а логистика превращается в кошмар.

Эрнст уверен: держать огромные павильоны в центре — это вчерашний день. В Москве такого уже давно нет.

Новая локация у Финского залива даст киношникам то, чего нет у москвичей — выход к большой воде. Это позволит снимать морские сцены, не выезжая из города. На старом же месте планируют оставить только музей.

Конец эпохи долгов

Последние 30 лет «Ленфильм» буквально выживал. Смена директоров, суды и огромные долги перед банками тянули студию на дно.

Теперь ситуация изменилась. Акции студии полностью передали городу. Власти Петербурга закрыли финансовые дыры и теперь готовы вкладывать деньги в развитие. «Ленфильм» больше не банкрот, а перспективный проект.

Больше, чем просто павильоны

Новый директор студии Надежда Андрющенко хочет превратить «Ленфильм» в настоящий «киногород» или экосистему. Это не будет просто склад с камерами. В планах:

  • Огромный учебный центр для молодых специалистов.
  • Творческие лаборатории.
  • Современные производственные цеха.

Киностудия перестанет быть просто площадкой, которую сдают в аренду. «Ленфильм» снова начнет сам снимать кино. В приоритете — фильмы для детей и патриотические картины.

Сейчас в Петербурге снимают около 250 фильмов и сериалов в год, пишет КП. Это огромная цифра. С новыми павильонами на берегу залива город может стать главной киноплощадкой страны, потеснив столицу.

Ранее «Городовой» рассказывал, «Ленфильм» изучает историю спасения Петербурга.

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