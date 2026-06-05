Чем заняться в Екатеринбурге в июне, июле и августе 2026 года - план для туристов: цены, погода и развлечения

Екатеринбург является одним из крупнейших городов России, из-за чего он привлекает множество туристов. Если вы хотите посетить столицу Урала, то отправляйтесь туда летом. Здесь точно будет, чем заняться.

Погода в Екатеринбурге склонна меняться, поэтому будьте готовы как к жаре, так и к похолоданию. Июль является самым жарким месяцем, средняя температура - +24 градуса. Максимальный показатель был зафиксирован в июле 2023 года - тогда температура в тени поднялась до +40 градусов. Ночью температура может сильно снижаться, поэтому для поздних прогулок лучше брать куртки или кофту.

Двухместный номер в гостинице начинается от 2000 рублей в сутки, обед в ресторане обходится в среднем в 700 рублей. Посещение смотровой площадки "Высоцкий" стоит 600 рублей. Цена на местные музеи начинается от 50 рублей.

В Екатеринбурге каждый год проводится фестиваль Ural Music Night, при этом он стартует сразу на нескольких площадках. Время проведения - ночь субботы в конце июня. В это время город не спит, ведь везде играет музыка. На фестивале можно услышать классику, рэп, рок, джаз, бардовскую песню.

"Большинство площадок открываются после 18:00, а ближе к 2:00 на главной сцене возле Свердловского театра драмы начинается гала-концерт, который завершается с первыми лучами солнца под лирическую песню «Луч солнца золотого»", - сообщает "КП".

В жаркий июль лучше всего проводить время на озере Шарташ, которое расположено на окраине города. Власти не рекомендуют тут купаться, но местные жители любят этот водоем из-за прекрасной зоны отдыха. Здесь можно загорать, играть в волейбол, футбол. На мангальных площадках разрешается готовить шашлык, также здесь есть пирс, откуда получится рыбачить.

В третью субботу августа Екатеринбург празднует День города. Именно тогда в городе проводятся концерты, дискотеки, выставки, ярмарки, представления. Вечером обязательно запускают фейерверк.

"Я была в Екатеринбурге в каждый из этих месяцев. Больше всего мне нравится посещать город в августе. День города проводится всегда настолько масштабно, что позже еще долгое время находишься под впечатлением", - рассказала Полина Аксенова.