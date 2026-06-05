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Большая стирка: сколько шампуня и сил нужно Петербургу, чтобы встретить гостей форума

Опубликовано: 5 июня 2026 14:34
 Проверено редакцией
Большая стирка: сколько шампуня и сил нужно Петербургу, чтобы встретить гостей форума
Большая стирка: сколько шампуня и сил нужно Петербургу, чтобы встретить гостей форума
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Если что-то сломается или испортится на пути гостей ПМЭФ, это тут же устранят.

Когда в Северную столицу съезжаются тысячи гостей на ПМЭФ, город превращается в одну большую стройку чистоты. Коммунальщики перешли на усиленный режим.

Спецназ по чистоте

Чтобы город выглядел идеально, на улицы вывели настоящий десант. Сейчас на дежурстве 56 аварийных бригад, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

В команде — дорожники, садовники и даже лесничие из «Курортного лесопарка». Если где-то на пути участников форума появится мусор, сломается ограждение или завянет клумба, это исправят мгновенно.

Большая стирка: шампунь и тысячи тонн воды

Петербург в эти дни буквально «моют с мылом». Дороги чистят не просто водой, а специальным дорожным шампунем. Он помогает отмыть асфальт от мазута и зимней пыли.

В деле задействованы огромные «КАМАЗы» и юркие пылесосы. Масштабы впечатляют: в сутки уходят тысячи кубометров воды. Город должен блестеть, как новый автомобиль в автосалоне.

Фасады под прицелом

Особое внимание еще перед ПМЭФ уделили зданиям, мимо которых будут проезжать кортежи. Инспекторы ГАТИ заранее обошли более 150 домов.

Искали всё: от незаконных граффити до облупившейся краски и грязных заборов.

Нашли 14 нарушений, но почти все их устранили за считаные дни. Стены отмыли, надписи закрасили, ограждения поправили.

Что еще изменилось (дополнительная информация)

К форуму город не только моют, но и украшают. В этом году на Пулковском шоссе и у «Экспофорума» высадили десятки тысяч цветов. Кроме того:

  • Цветочные композиции: На въезде в город появились объемные гербы и приветственные надписи из живых растений.
  • Ограничения для своих: Ради чистоты и безопасности жителям пришлось немного потерпеть. На многих улицах запретили парковку.

Ранее «Городовой» рассказывал, где с 7 июня перекроют дороги в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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