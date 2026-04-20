Молоко, творог и тонкие подмены: что не так с продуктами на полках в Петербурге

Фальсификат был выявлен в нескольких магазинах Северной столицы.

В Петербурге снова спорят о качестве молока. Речь идет не просто о товаре «с нюансами», о продукции, которая может не соответствовать заявленному составу и стандартам качества.

Проверки показывали разные нарушения. Молоко не дотягивало до ГОСТа по белку и жиру, эксперты находили признаки разбавления.

В отдельных образцах фиксировались растительные жиры, хотя в составе обычных молока их не должно быть.

Как сообщили специалисты организации «Общественный контроль», фальсификат был обнаружен в торговых сетях «Верный», «Светофор» и «Народный».

Например, ультрапастеризованное молоко жирностью 3,2% под маркой «Тяжин» из магазина «Светофор» не отвечало заявленным характеристикам на упаковке.

Пасхальная проверка творога

Накануне Пасхи аналогичная ситуация была с творогом. В Санкт-Петербурге выявила массовые нарушения качества творога в розничной торговле.

Эксперты проверили 13 образцов продукции разных марок. Девять из них не соответствуют требованиям. Часть товаров признаны небезопасными, а некоторые — фальстомифицированые.

Как это происходит

Фальсификат в молочке обычно делается легко. Продукт можно разбавить водой, заменить часть молочного жира растительными маслами или использовать более дешевые ингредиенты вместо заявленных.

Именно поэтому внешне молоко или творог могут выглядеть нормально, а по сути не подлежат проверке. Покупатель этого не замечает сразу. Проблема становится видна только после экспертиз.

На что смотреть покупателю

Покупателю стоит обратить внимание не только на цену. Слишком дешевое молоко или творог — повод уже насторожиться. Полезно посмотреть состав, срок годности и тип продукции.