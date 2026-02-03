Мама была против: как Ольга Бузова сбежала из дома ради мечты

Ольга Бузова рассказала о своем пути взросления и стремлении к высшему образованию. На премьере шоу «Равиоли Оли» она поделилась, как в юности преодолела неодобрение родных, отстаивая свое решение.
Бузова в 16 лет хотела учиться в театральном институте, но мама выступила против, считая актерство нестабильной профессией.
В результате она выбрала Санкт-Петербургский государственный университет и теперь гордится этим достижением.
«Конечно, тогда мы все слушались родителей. Ну, я годик послушалась. В 17 лет я ушла из дома. <…> У меня хорошее образование. Я прошла очень сложный путь: 16 лет играла в театре, у нас были аншлаги во всех городах России», — цитирует Ольгу Super.