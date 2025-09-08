Городовой / Общество / Бузова развлекала одноклассников на выпускном, а Акиньшину не любили учителя: как питерские школы выпускали будущих звезд
Бузова развлекала одноклассников на выпускном, а Акиньшину не любили учителя: как питерские школы выпускали будущих звезд

Опубликовано: 8 сентября 2025 15:32
Ольга Бузова
Legion-media

У всех были разные пути, но все в итоге прославились.

В Петербурге вряд ли найдётся школа, за которой не стояла бы интересная история. А уж если речь идёт о знаменитостях — тут вообще каждая деталь как на ладони.

Мария Тарханова председатель союза пиарщиков России, продюсер в беседе с «Городовым» вспомнила: школа в северной столице — это почти всегда театр, даже если в расписании его не было.

Вот, например, Ольга Бузова окончила 631-ю школу. Вспоминает свой выпускной с восторгом: танцы, огни, ощущение, что жизнь только начинается — Оля сияла и развлекала всех одноклассников.

Не раз в эфирах она признавалась участникам, что искренне жалеет, если те не были на выпускном. Мол, многое теряют.

Оксана Акиньшина училась в 372-й, но — плохо. Когда начались съёмки в фильме «Сёстры», просто перестала ходить в школу. Её в итоге отчислили, учителя не захотели покрывать, но на выпускном «Алые паруса» она всё же была — со справкой вместо аттестата.

Елизавету Боярскую родители с трудом дотянули до выпускного: учёба не шла, гораздо больше привлекала модельная школа. Репетиторы, помощь друзей, поддержка семьи — и вуаля: аттестат получен.

Актриса Татьяна Васильева — из тех, кто тоже учился в Петербурге, но всё свободное время проводила в школьных постановках. Родители сначала были против, но в итоге смирились: сцену из девочки было уже не выбить.

Каждый из этих примеров — как напоминание: необязательно быть отличником, чтобы стать кем-то большим. Главное — помнить, кто ты и где ты вырос. А Петербург, как видно, всегда даёт детям нечто большее, чем просто школьные знания.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
