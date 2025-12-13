Городовой / Город / Петербург обрывается у этого дома: где граница проходит прямо по ограде царской мельницы
Опубликовано: 13 декабря 2025 14:15
Мельница
Иногда город заканчивается не проспектом, а тихим домом, стоящим на самом краю карты.

В Луговом парке Петергофа есть место, где город заканчивается так неожиданно, будто оборвался на полуслове. Мельничная улица имеет всего один адрес внутри Петербурга — дом мельника бывшей Царской мельницы.

Дальше, сразу за оградой комплекса, начинается уже деревня Князево Ломоносовского района. Граница Санкт-Петербурга и Ленинградской области здесь проходит буквально по забору, превращая этот тихий угол в редкую городскую "границу в одну калитку".

Мельница, созданная для дела и для прогулок

В 1840-е Штакеншнейдер и Ган строят рядом со шлюзом Самсоновского пруда мельницу в "сельском вкусе". Она была украшена резьбой, имела балкон и мансарду, а внутри — комнаты, где императорская семья отдыхала во время прогулок по Луговому парку.

Рядом появился дом мельника и пруд с островками — место было одновременно рабочим и почти загородным.

Исчезнувшее здание и живые свидетели

Война уничтожила саму мельницу, но уцелели её спутники: дом мельника и караулка. Дом ещё долго использовался как жилой, пока в начале 2000-х его не расселили и не передали университету.

Реставраторы восстановили историческую обшивку по снимкам, сохранили старые брёвна, а в стенах обнаружили осколки царской посуды и слой древесного угля — старинный утеплитель.

Сегодня комплекс принадлежит РГПУ им. Герцена и используется как учебная база.

Автор:
Елизавета Астахова
