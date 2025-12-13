Городовой / Общество / Ленинградская область полна малых городов: где комфортно жить, а не только приезжать в гости
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга Город
Собака, стук и запертый замок: правда о призраке на Казанской в Петербурге, которая сводила жильцов с ума Город
13 гектаров забытого величия: почему эта площадь больше, чем все историческое ядро Петербурга Город
Петр I переписал историю: что произошло 14 декабря в календаре Петербурга Город
Волхов — это не древность: почему этот город в Ленобласти с «варяжскими» корнями родился только в XX веке Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Ленинградская область полна малых городов: где комфортно жить, а не только приезжать в гости

Опубликовано: 13 декабря 2025 17:00
Ленобласть
Ленинградская область полна малых городов: где комфортно жить, а не только приезжать в гости
Фото: Городовой.ру

Самые комфортные и подходящие для переезда.

Результаты оценки качества городской среды показывают, что в небольших городах Ленобласти жить можно вполне комфортно. Средний балл для 24 малых городов — 214 — почти не уступает показателю крупных городов региона. Это доказывает, что качество жизни не всегда зависит от размера населённого пункта.

Ситуация интересная: единого абсолютного лидера нет, каждый город силён в чём-то своём.

Кто впереди в общем зачёте?

Бесспорный лидер — Кингисепп с индексом 246 баллов. За ним следуют Отрадное (242) и Кировск (241). Эти города показали сбалансированные результаты по многим критериям. Особенно выделяется Кингисепп, который лидирует в двух важных категориях: социально-досуговая инфраструктура и общегородские пространства.

На что обратить внимание при выборе города?

Текст подтверждает простую истину: основа комфорта — хорошее жильё. Именно эта категория сильнее всего влияет на общий рейтинг города. Рекордсменом здесь стало Никольское. А вот озеленение, как ни странно, оказало на общую оценку наименьшее влияние.

При этом у каждого города своя «специализация»: за лучшие дороги отвечает Отрадное. Самую развитую социальную и досуговую инфраструктуру нашли в Луге. За деловую активность и предпринимательство отвечает Лодейное Поле.

Внизу рейтинга оказались Каменногорск (170 баллов), Высоцк, Подпорожье и Шлиссельбург (по 180). Однако даже у аутсайдеров есть свои сильные стороны. Например, Подпорожье попало в число лидеров по качеству общегородских пространств.

Картина получилась разнообразной. В Ленобласти можно найти малый город под разные запросы — будь то новое жильё, развитая инфраструктура или комфортная улично-дорожная сеть. Выбор зависит от того, что именно для вас важно в повседневной жизни.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹 1
🙀 1
😿
Поделитесь новостью