Ленинградская область полна малых городов: где комфортно жить, а не только приезжать в гости

Результаты оценки качества городской среды показывают, что в небольших городах Ленобласти жить можно вполне комфортно. Средний балл для 24 малых городов — 214 — почти не уступает показателю крупных городов региона. Это доказывает, что качество жизни не всегда зависит от размера населённого пункта.
Ситуация интересная: единого абсолютного лидера нет, каждый город силён в чём-то своём.
Кто впереди в общем зачёте?
Бесспорный лидер — Кингисепп с индексом 246 баллов. За ним следуют Отрадное (242) и Кировск (241). Эти города показали сбалансированные результаты по многим критериям. Особенно выделяется Кингисепп, который лидирует в двух важных категориях: социально-досуговая инфраструктура и общегородские пространства.
На что обратить внимание при выборе города?
Текст подтверждает простую истину: основа комфорта — хорошее жильё. Именно эта категория сильнее всего влияет на общий рейтинг города. Рекордсменом здесь стало Никольское. А вот озеленение, как ни странно, оказало на общую оценку наименьшее влияние.
При этом у каждого города своя «специализация»: за лучшие дороги отвечает Отрадное. Самую развитую социальную и досуговую инфраструктуру нашли в Луге. За деловую активность и предпринимательство отвечает Лодейное Поле.
Внизу рейтинга оказались Каменногорск (170 баллов), Высоцк, Подпорожье и Шлиссельбург (по 180). Однако даже у аутсайдеров есть свои сильные стороны. Например, Подпорожье попало в число лидеров по качеству общегородских пространств.
Картина получилась разнообразной. В Ленобласти можно найти малый город под разные запросы — будь то новое жильё, развитая инфраструктура или комфортная улично-дорожная сеть. Выбор зависит от того, что именно для вас важно в повседневной жизни.