Ртуть в костях и чужой череп: какие странности нашли ученые в гробнице Ивана Грозного

В 1963 году вскрытие гробницы Ивана Грозного в Кремле обернулось исторической сенсацией. «Городовой» разбирается, что необычного обнаружили археологи в останках царя и какие загадки до сих пор не дают покоя историкам.
В 1963 году при плановой реставрации в Архангельском соборе Кремля археологи вскрыли гробницу первого русского царя и столкнулись с рядом загадок.
Странная поза
Тело Ивана Грозного лежало в неестественной позе: одна рука была прижата к груди, другая — вывернута. Учёные до сих пор спорят, было ли это случайным смещением, следствием древнего обряда или неким посланием.
Следы огня в гробу
На внутренних стенках саркофага обнаружили копоть и капли воска, будто в нём горела свеча. Вероятнее всего, гробницу вскрывали грабители ещё до официального исследования.
Смертельная доза ртути
Химический анализ костей показал критически высокое содержание ртути. В XVI веке соединения ртути входили в состав многих «лекарств» (например, для лечения сифилиса), но найденная концентрация была токсичной. Остаётся загадкой: царя долго «лечили» или всё-таки отравили?
Несоответствие зубов и скелета
У царя, скончавшегося в 53 года, обнаружили необычно здоровые, крепкие, почти «молодые» зубы, что резко контрастировало с возрастными изменениями костей. Эта аномалия породила даже смелые версии о возможной подмене правителя.
Гробница Ивана Грозного до сих пор остаётся клубком исторических, криминальных и медицинских загадок. Был ли царь отравлен, почему в его останках столько ртути и что означают странные детали захоронения — вопросы, на которые у науки пока нет однозначных ответов.
Возможно, современные методы, такие как ДНК-анализ, когда-нибудь поставят точку в этом детективе, но пока тайна первого русского царя продолжает будоражить воображение.