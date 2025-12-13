Городовой / Общество / Ртуть в костях и чужой череп: какие странности нашли ученые в гробнице Ивана Грозного
Ртуть в костях и чужой череп: какие странности нашли ученые в гробнице Ивана Грозного

Опубликовано: 13 декабря 2025 16:30
Иван Грозный
Фото: Городовой.ру

И что произошло с телом царя перед смертью.

В 1963 году вскрытие гробницы Ивана Грозного в Кремле обернулось исторической сенсацией. «Городовой» разбирается, что необычного обнаружили археологи в останках царя и какие загадки до сих пор не дают покоя историкам.

В 1963 году при плановой реставрации в Архангельском соборе Кремля археологи вскрыли гробницу первого русского царя и столкнулись с рядом загадок.

Странная поза

Тело Ивана Грозного лежало в неестественной позе: одна рука была прижата к груди, другая — вывернута. Учёные до сих пор спорят, было ли это случайным смещением, следствием древнего обряда или неким посланием.

Следы огня в гробу

На внутренних стенках саркофага обнаружили копоть и капли воска, будто в нём горела свеча. Вероятнее всего, гробницу вскрывали грабители ещё до официального исследования.

Смертельная доза ртути

Химический анализ костей показал критически высокое содержание ртути. В XVI веке соединения ртути входили в состав многих «лекарств» (например, для лечения сифилиса), но найденная концентрация была токсичной. Остаётся загадкой: царя долго «лечили» или всё-таки отравили?

Несоответствие зубов и скелета

У царя, скончавшегося в 53 года, обнаружили необычно здоровые, крепкие, почти «молодые» зубы, что резко контрастировало с возрастными изменениями костей. Эта аномалия породила даже смелые версии о возможной подмене правителя.

Гробница Ивана Грозного до сих пор остаётся клубком исторических, криминальных и медицинских загадок. Был ли царь отравлен, почему в его останках столько ртути и что означают странные детали захоронения — вопросы, на которые у науки пока нет однозначных ответов.

Возможно, современные методы, такие как ДНК-анализ, когда-нибудь поставят точку в этом детективе, но пока тайна первого русского царя продолжает будоражить воображение.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
