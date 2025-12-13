От пряного кускуса до детских улиток: в «Пятерочку» завезли десятки новинок - атмосфера праздника даже в магазинах на районе

Вот что можно найти на полках.

Поход за хлебом в «Пятерочку» может неожиданно превратиться в гастрономическое сафари по новинкам. Свежая выпечка у входа — лишь верхушка айсберга. Стоит заглянуть вглубь магазина, и вы обнаружите, что ассортимент пополнился любопытными позициями, которые заставляют пересмотреть привычное отношение к сетевому ритейлу.

Стенд с горячей выпечкой по цене 40–50 рублей за штуку работает как магнит — аромат свежего теста сложно игнорировать. Но главные сюрпризы ждут дальше, на полках.

Вас встречают готовые обеды от «Холодушки», которые предлагают замахнуться на целую кухню в одной упаковке. Хотите грузинскую — вот вам харчо и чахохбили. Предпочитаете узбекскую — получите лагман и плов.

Любителям полезных перекусов тоже есть чем поживиться. На прилавках появились макароны из красной чечевицы без глютена по цене, которая заставляет задуматься о покупке.

А для тех, кто не ищет лёгких путей, бренд «Yelli» предлагает кускус по-джайпурски и суп «семь бобов» — готовые специи и рецепт в комплекте, чтобы почувствовать себя шеф-поваром.

В отделе снеков царствует арахис: в йогуртовой глазури для сладкоежек и в хрустящей корочке с разными вкусами для любителей солёненького. Цена на кедровые орешки — 199 рублей за 50 грамм — напоминает, что некоторые деликатесы всё же остаются на позиции «для праздника».

Детский уголок превратился в поле для экспериментов. Растворимый чай с яблоком и мелиссой, в котором нет чая, но есть его вкус и аромат, — находка для вечернего ритуала. А «ФрутоНяня» продолжает удивлять родителей, выпуская осьминожков и улиток из фруктового пюре — гибрид пастилы и мармелада без сахара.

Мясной отдел не отстаёт: колбасное ассорти и сырокопчёный балык в прозрачной упаковке словно созданы для праздничного стола. А бренд «Село Зелёное», известный молочной продукцией, решил заявить о себе мясными новинками — молочными сосисками и телячьими сардельками по конкурентной цене.

«Пятерочка» явно намерена бороться не только за кошелёк, но и за внимание покупателя. Теперь это не просто место для ежедневных покупок, а площадка для небольших гастрономических открытий. Главный вопрос: какие из этих новинок окажутся мимолётным трендом, а что приживётся на наших кухнях?