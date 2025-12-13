Слухам конец: Аршавин подтвердил — бюджет «Зенита» пошёл под нож

Андрей Аршавин, работающий заместителем председателя правления «Зенита» по вопросам спорта, дал разъяснения относительно сокращения бюджета клуба. В разговоре на одном из видеоканалов его спросили, действительно ли в команде ввели экономический режим после назначения Константина Зырянова. Аршавин подтвердил: "Да."
На вопрос, в чем именно это выражается, он сообщил: "В урезании бюджета." Когда у него спросили, означает ли это, что российские футболисты будут получать больше игрового времени, он кратко ответил: "Нет."
В середине 2025 года появились сведения, что на сезон 2025/26 клуб планирует выделить до 20 миллиардов рублей бюджета с учетом налога на добавленную стоимость. Эта новость вызвала интерес у поклонников команды и в обсуждении среди экспертов. Изменения в финансовой политике объяснили назначением нового руководителя.
30 августа стало известно, что Константина Зырянова утвердили в должности председателя правления «Зенита». Ему 47 лет, и на этом посту он сменил Александра Медведева. Обновленный менеджмент теперь реализует стратегию экономии средств.