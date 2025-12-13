Шампань нервно курит в сторонке: Роскачество назвало лучшие российские игристые

Сколько можно ходить вокруг да около с вопросом «что взять на праздник»? Роскачество, известное своими дотошными исследованиями, наконец-то провело ту самую масштабную дегустацию, на которую мы все негласно надеялись.
В рамках проекта «Винный гид России», оценив сотни образцов, в список вошли 132 игристых вина, и этот перечень будет пополняться.
Эксперты выделили лучшие напитки в каждой категории, используя пятибалльную шкалу оценки. Вот главные фавориты дегустации.
Белые брюты, классический метод:
- «Brut d'Or Блан де Блан» («Абрау-Дюрсо», 2021 г.) — 4,51 балла.
- «Brut d'Or Блан де Нуар» («Абрау-Дюрсо», 2021 г.) — 4,47 балла.
- «Блан де Блан» («Фанагория», 2019 г.) — 4,42 балла.
Белые брюты, метод Шарма:
- «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» («Мысхако», 2024 г.) — 4,37 балла.
- «Пар ла Мер. Пино Блан» («Шато Тамань», 2024 г.) — 4,32 балла.
- «Артэ Просека» («Аристов», 2024 г.) — 4,30 балла.
Розовые брюты, классический метод:
- «Пино Нуар» («Новый Свет», 2020 г.) — 4,41 балла.
- «Империал Кюве» («Абрау-Дюрсо», 2022 г.) — 4,31 балла.
- «Розе» («Гунько Вайнери», 2021 г.) — 4,31 балла.
Розовые брюты, метод Шарма:
- «Пар ла Мер. Пино Нуар» («Шато Тамань», 2024 г.) — 4,29 балла.
- «Рутсток Кобер» («Мысхако», 2024 г.) — 4,27 балла.
- «Эндемы. Пино Нуар» («Дербент-Вино», 2024 г.) — 4,24 балла.
Также были определены лидеры в других популярных категориях:
- Лучшее белое полусладкое: «Мускат» («Винодельня №78», 2024 г.).
- Лучшее розовое полусладкое (классика): «Новый свет» («Новый Свет», 2022 г.).
- Лучший петнат (игристое вино натурального брожения): «Кокур Белый» («Два брата», 2024 г.).
Исследование проводится Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и отраслевой ассоциацией. Эксперты оценивают вина по комплексу параметров, включая цвет, аромат и вкус. Результаты рейтинга совпадают с положительной динамикой в отрасли: по данным за январь–ноябрь 2025 года, производство игристых вин в России выросло на 8,2%.