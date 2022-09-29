Винно-водочная продукция

Вино горело круче спирта.
В стране меняется культура пития.
До конца 2022 года выпуск пива в России сократится на 5%.
В умеренных количествах даже спиртные напитки могут принести пользу организму.
Высокоградусный напиток не всегда несет в себе вред для здоровья.
Спиртной напиток действительно способен стать лекарством, но не в каждом случае.
Иные производители и вовсе под видом пива продают неведомый суррогат.
Заработок будет выше, если не взвинчивать до небес стоимость спиртных напитков.
О том, стоит ли опасаться, что в ресторациях перестанут подавать импортные напитки, рассказал эксперт.