В магазинах продают без проблем: почему в Петербурге нельзя заказать алкоголь с доставкой на дом

Запрет, распространяющийся на всех.

Продажа алкоголя через интернет и доставка его на дом в России запрещены из-за строгих законодательных ограничений, установленных Федеральным законом №171-ФЗ. Основные причины и ограничения подробно описаны ниже.

Основные законы и ограничения

Запрет на дистанционную торговлю алкоголем: Согласно статье 16 закона №171-ФЗ, продажа алкоголя через нестационарные торговые объекты, включая доставку на дом, запрещена. Разрешена только продажа в стационарных магазинах с определённой минимальной площадью.

Продавцы обязаны обладать лицензией на розничную продажу спиртных напитков. Ограничения по времени продажи: В разных регионах России установлены свои часы, в которые продажа алкоголя разрешена. Например, в Москве это с 8:00 до 23:00.

Исключение составляют бары, рестораны и Duty Free, где алкоголь можно купить в ночное время. Возрастной ценз: Продажа алкоголя лицам младше 18 лет строго запрещена. Проблемы с онлайн-доставкой: Курьер не может проверить документы покупателя на момент доставки, что создаёт риск продажи алкоголя несовершеннолетним.

Как реализуется продажа алкоголя онлайн?

Для соблюдения закона возможны следующие схемы:

Самовывоз : Покупатель оформляет заказ на сайте, а затем лично забирает алкоголь в стационарной точке продаж.

: Покупатель оформляет заказ на сайте, а затем лично забирает алкоголь в стационарной точке продаж. Бронирование : Клиент бронирует товар онлайн, оплачивает его в магазине и только потом может воспользоваться доставкой.

: Клиент бронирует товар онлайн, оплачивает его в магазине и только потом может воспользоваться доставкой. Ограничение ассортимента: Некоторые магазины предлагают только вина с защищённым географическим указанием для доставки.

Возможность легализации онлайн-продаж

Инициативы Минфина: На рассмотрении находится законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем. В первую очередь он может затронуть сельхозпроизводителей, оптовиков и виноделов. Позиции противников и сторонников: За : АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) уверена, что уже существуют технические возможности для строгого контроля возрастного ценза и условий продажи.

: АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) уверена, что уже существуют технические возможности для строгого контроля возрастного ценза и условий продажи. Против: Минздрав опасается увеличения доступности алкоголя и, как следствие, роста потребления, особенно среди молодёжи.

Где сейчас можно купить алкоголь?

Пока доставка алкоголя на дом остаётся незаконной, приобрести спиртное можно:

В розничных магазинах и супермаркетах.

Оформить заказ онлайн и забрать его самовывозом из легальной торговой точки.

Почему запрет на доставку сохраняется?

Контроль возрастного ценза : Онлайн-продажи не позволяют эффективно проверять возраст покупателей.

: Онлайн-продажи не позволяют эффективно проверять возраст покупателей. Социальные факторы: Повышенная доступность алкоголя может способствовать росту его потребления и связанных с этим проблем.

Пока законопроект о легализации онлайн-продаж находится на стадии обсуждения, единственным законным способом получить алкоголь остаётся покупка в стационарных магазинах или самовывоз после оформления заказа.