Городовой / Общество / В магазинах продают без проблем: почему в Петербурге нельзя заказать алкоголь с доставкой на дом
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

В магазинах продают без проблем: почему в Петербурге нельзя заказать алкоголь с доставкой на дом

16 января 2025 12:01
Запрет доставки спиртного
В магазинах продают без проблем: почему в Петербурге нельзя заказать алкоголь с доставкой на дом
Фото Городовой.ру

Запрет, распространяющийся на всех.

Продажа алкоголя через интернет и доставка его на дом в России запрещены из-за строгих законодательных ограничений, установленных Федеральным законом №171-ФЗ. Основные причины и ограничения подробно описаны ниже.

Основные законы и ограничения

  1. Запрет на дистанционную торговлю алкоголем:

    • Согласно статье 16 закона №171-ФЗ, продажа алкоголя через нестационарные торговые объекты, включая доставку на дом, запрещена. Разрешена только продажа в стационарных магазинах с определённой минимальной площадью.
    • Продавцы обязаны обладать лицензией на розничную продажу спиртных напитков.

  2. Ограничения по времени продажи:

    • В разных регионах России установлены свои часы, в которые продажа алкоголя разрешена. Например, в Москве это с 8:00 до 23:00.
    • Исключение составляют бары, рестораны и Duty Free, где алкоголь можно купить в ночное время.

  3. Возрастной ценз:

    • Продажа алкоголя лицам младше 18 лет строго запрещена.

  4. Проблемы с онлайн-доставкой:

    • Курьер не может проверить документы покупателя на момент доставки, что создаёт риск продажи алкоголя несовершеннолетним.

Как реализуется продажа алкоголя онлайн?

Для соблюдения закона возможны следующие схемы:

  • Самовывоз: Покупатель оформляет заказ на сайте, а затем лично забирает алкоголь в стационарной точке продаж.
  • Бронирование: Клиент бронирует товар онлайн, оплачивает его в магазине и только потом может воспользоваться доставкой.
  • Ограничение ассортимента: Некоторые магазины предлагают только вина с защищённым географическим указанием для доставки.

Возможность легализации онлайн-продаж

  1. Инициативы Минфина:

    • На рассмотрении находится законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем. В первую очередь он может затронуть сельхозпроизводителей, оптовиков и виноделов.

  2. Позиции противников и сторонников:

    • За: АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) уверена, что уже существуют технические возможности для строгого контроля возрастного ценза и условий продажи.
    • Против: Минздрав опасается увеличения доступности алкоголя и, как следствие, роста потребления, особенно среди молодёжи.

Где сейчас можно купить алкоголь?

Пока доставка алкоголя на дом остаётся незаконной, приобрести спиртное можно:

  • В розничных магазинах и супермаркетах.
  • Оформить заказ онлайн и забрать его самовывозом из легальной торговой точки.

Почему запрет на доставку сохраняется?

  • Контроль возрастного ценза: Онлайн-продажи не позволяют эффективно проверять возраст покупателей.
  • Социальные факторы: Повышенная доступность алкоголя может способствовать росту его потребления и связанных с этим проблем.

Пока законопроект о легализации онлайн-продаж находится на стадии обсуждения, единственным законным способом получить алкоголь остаётся покупка в стационарных магазинах или самовывоз после оформления заказа.

Новости по теме
Странные указы русских монархов: от запрета на вальс до доставки котов в Петербург для особой миссии Странные указы русских монархов: от запрета на вальс до доставки котов в Петербург для особой миссии 11 января 2025 11:02
Где петербуржцы теперь будут ездить с комфортом? На участке ЗСД провели интернет Где петербуржцы теперь будут ездить с комфортом? На участке ЗСД провели интернет 13 декабря 2024 19:31
Работа метро Петербурга в ночь на Новый год: расписание и ограничения — точнее только у сотрудников Работа метро Петербурга в ночь на Новый год: расписание и ограничения — точнее только у сотрудников 13 декабря 2024 17:28
Почему в Петербурге массово отказываются от доставки еды: Роскачество выявило причину Почему в Петербурге массово отказываются от доставки еды: Роскачество выявило причину 11 декабря 2024 20:02
Как петербуржцам купить финские вещи и продукты с доставкой на дом: объяснил владелец европейского магазина Как петербуржцам купить финские вещи и продукты с доставкой на дом: объяснил владелец европейского магазина 11 декабря 2024 14:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургВинно-водочная продукция
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».