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Рост тарифов может обернуться для Петербурга неплатежами за ЖКУ

Опубликовано: 11 ноября 2026 15:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рост тарифов может обернуться для Петербурга неплатежами за ЖКУ
фото Global Look Press
Почему статистика улучшается, а суммы растут

Платёжная дисциплина в Петербурге выглядит неплохо на бумаге: доля просрочки за коммуналку снизилась с 6 до 5 %. Но есть нюанс — общая сумма долгов населения не уменьшилась, а по теплу и воде даже выросла.

К тому же главные перемены — повышение тарифов на 14,6 % — в эту статистику ещё не попали.

Что показывают цифры

На 1 октября 2026 года совокупная просроченная задолженность потребителей перед ресурсоснабжающими организациями составила 23,5 млрд рублей — на 4,4 % меньше, чем годом ранее.

Долги исполнителей коммунальных услуг и жителей почти не изменились: 16,72 млрд против 16,69 млрд. Задолженность за холодную воду выросла почти на треть — с 1,4 до 1,9 млрд рублей.

При этом неплательщиков стало меньше: у «Водоканала» их доля снизилась с 19,2 до 16,5 %, а у сбытовиков число абонентов с долгом от 5 тыс. рублей сократилось на 8 %.

Что ждёт после повышения тарифов

Эксперты расходятся во мнениях. Одни считают, что рост платы станет дополнительной нагрузкой для семей с фиксированными доходами, и эффект проявится через несколько расчётных периодов.

Другие видят причины долгов не в тарифах: неплатежи населения стабильны из года в год, а 14,6 % — плановое повышение, просто перенесённое с июля на октябрь.

Как не попасть в должники: простые привычки

  • оплачивайте квитанции до 15‑го числа — единый срок теперь действует для всех;
  • при финансовых трудностях сразу запрашивайте рассрочку у УК или РСО — это лучше накопления долга;
  • проверяйте начисления: ошибки в квитанциях случаются, и их можно оспорить;
  • узнавайте о мерах адресной поддержки — субсидии помогут смягчить рост тарифов.

Дисциплина в городе крепнет, но для добросовестных плательщиков важно следить за своими квитанциями — новые тарифы уже в ноябрьских счетах.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему петербургские корпоративы на Новый год окажутся скромными.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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