Петербуржцам пора закупаться к Новому году: эти продукты подорожают в самый неподходящий момент
Общество

Петербуржцам пора закупаться к Новому году: эти продукты подорожают в самый неподходящий момент

Опубликовано: 19 октября 2025 08:30
продуктовая корзина
Фото: Городовой.ру

Это кажется, что еще много времени. На самом деле подарки уже нужно заказывать, а вечеринку планировать.

До Нового года ещё несколько месяцев, но в магазинах уже начинают появляться полки с мишурой, мандаринами и игристым. Эксперты советуют не тянуть — часть продуктов для праздничного стола стоит купить заранее. Это поможет сэкономить и избежать декабрьского хаоса у касс.

Экономист Светлана Ильяшенко объясняет:

«К началу 2026 года можно ожидать повышения потребительских цен. Основные причины — рост издержек производителей и традиционный предпраздничный ажиотаж. В декабре спрос на алкоголь, сладости и деликатесы резко возрастает, и ритейлеры пересматривают ценники в сторону увеличения».

Что точно подорожает

Больше всего — привычные овощи из “борщевого набора”: картофель, морковь, лук и свёкла. Урожай уже собран, а к зиме растут расходы на хранение и перевозку. Рост цен может составить до 15%.

Тепличные огурцы и помидоры — ещё одна категория риска: с ноября их стоимость пойдёт вверх и достигнет пика к праздникам, прибавив до 30%.

Не избежат подорожания и цитрусовые — традиционный символ новогоднего стола. Большинство фруктов везут из-за границы, а значит, рост курса валют и логистические издержки могут поднять цену на 10–15%.

Что выгодно купить уже в октябре

Эксперты советуют заранее запасаться продуктами с долгим сроком хранения:

  • консервы (овощные, рыбные, фруктовые);
  • растительное масло, соль, сахар, крупы, специи и муку;
  • майонез, орехи, сухофрукты, заморозку;
  • напитки, шоколад, печенье и сладости для подарков.

Особое внимание стоит уделить красной икре. По данным «Нацрыбресурсов», в этом году объём вылова лососевых вырос почти на 50%, но спрос к праздникам всё равно подтолкнёт цены вверх на 5–10%.

Любителям «селёдки под шубой» тоже лучше не откладывать покупки. Пресервы дорожают на 10–12% в декабре — взять их в ноябре будет выгоднее.

Алкоголь и подарки — тоже заранее

Игристое, коньяк, виски и вино — классические позиции для «запаса». Осенью они стоят дешевле, а к концу года вырастают в цене из-за повышенного спроса и акцизов, особенно на импорт.

С подарками и украшениями действует то же правило: ноябрьские распродажи — лучший момент для покупок. Перед самым праздником скидки часто оказываются фиктивными, когда цену предварительно поднимают, чтобы потом “снизить”, передает МК.

Итог

Выгодная стратегия проста: октябрь и ноябрь — время для закупки всего, что хранится долго. К декабрю вы сэкономите и нервы, и деньги — и встретите Новый год без кассовых очередей и лишних трат.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
