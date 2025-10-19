Петербуржцам пора закупаться к Новому году: эти продукты подорожают в самый неподходящий момент

До Нового года ещё несколько месяцев, но в магазинах уже начинают появляться полки с мишурой, мандаринами и игристым. Эксперты советуют не тянуть — часть продуктов для праздничного стола стоит купить заранее. Это поможет сэкономить и избежать декабрьского хаоса у касс.
Экономист Светлана Ильяшенко объясняет:
«К началу 2026 года можно ожидать повышения потребительских цен. Основные причины — рост издержек производителей и традиционный предпраздничный ажиотаж. В декабре спрос на алкоголь, сладости и деликатесы резко возрастает, и ритейлеры пересматривают ценники в сторону увеличения».
Что точно подорожает
Больше всего — привычные овощи из “борщевого набора”: картофель, морковь, лук и свёкла. Урожай уже собран, а к зиме растут расходы на хранение и перевозку. Рост цен может составить до 15%.
Тепличные огурцы и помидоры — ещё одна категория риска: с ноября их стоимость пойдёт вверх и достигнет пика к праздникам, прибавив до 30%.
Не избежат подорожания и цитрусовые — традиционный символ новогоднего стола. Большинство фруктов везут из-за границы, а значит, рост курса валют и логистические издержки могут поднять цену на 10–15%.
Что выгодно купить уже в октябре
Эксперты советуют заранее запасаться продуктами с долгим сроком хранения:
- консервы (овощные, рыбные, фруктовые);
- растительное масло, соль, сахар, крупы, специи и муку;
- майонез, орехи, сухофрукты, заморозку;
- напитки, шоколад, печенье и сладости для подарков.
Особое внимание стоит уделить красной икре. По данным «Нацрыбресурсов», в этом году объём вылова лососевых вырос почти на 50%, но спрос к праздникам всё равно подтолкнёт цены вверх на 5–10%.
Любителям «селёдки под шубой» тоже лучше не откладывать покупки. Пресервы дорожают на 10–12% в декабре — взять их в ноябре будет выгоднее.
Алкоголь и подарки — тоже заранее
Игристое, коньяк, виски и вино — классические позиции для «запаса». Осенью они стоят дешевле, а к концу года вырастают в цене из-за повышенного спроса и акцизов, особенно на импорт.
С подарками и украшениями действует то же правило: ноябрьские распродажи — лучший момент для покупок. Перед самым праздником скидки часто оказываются фиктивными, когда цену предварительно поднимают, чтобы потом “снизить”, передает МК.
Итог
Выгодная стратегия проста: октябрь и ноябрь — время для закупки всего, что хранится долго. К декабрю вы сэкономите и нервы, и деньги — и встретите Новый год без кассовых очередей и лишних трат.