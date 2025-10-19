Городовой / Общество / Кассиры нашли способ зарабатывать на чужих покупках: закон не нарушают, покупатели благодарят
Кассиры нашли способ зарабатывать на чужих покупках: закон не нарушают, покупатели благодарят

Опубликовано: 19 октября 2025 11:00
кассир
Кассиры нашли способ зарабатывать на чужих покупках: закон не нарушают, покупатели благодарят
Фото: Городовой.ру

Вы даже скажете им спасибо, реши они немного заработать на вас. Объясняем почему.

Пока одни гоняются за акциями, другие просто получают кэшбек за чужие покупки. Бывшая сотрудница «Пятёрочки» рассказала, как кассиры «зарабатывают» на невнимательных клиентах.

Схема проста: если покупатель не предъявил карту лояльности, продавец спокойно проводит свою. Система считает, что это карта клиента — и начисляет бонусы.

«Человек слышит, что ему сделали скидку, и доволен. А ты потом просто копишь. До десяти тысяч в месяц выходит», — призналась экс-работница сети.

В итоге — обмана нет, все довольны, возвраты тоже никто не делает, а тысячи бонусов уходят на личные покупки.

Формально это нарушение правил программы: бонусы должны получать реальные покупатели. Но, как признают сами сотрудники, контролировать это почти невозможно. Поэтому пока одни клиенты забывают карту дома, другие — просто получают баллы, которыми оплачивают свои покупки.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
