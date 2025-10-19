Кассиры нашли способ зарабатывать на чужих покупках: закон не нарушают, покупатели благодарят

Пока одни гоняются за акциями, другие просто получают кэшбек за чужие покупки. Бывшая сотрудница «Пятёрочки» рассказала, как кассиры «зарабатывают» на невнимательных клиентах.
Схема проста: если покупатель не предъявил карту лояльности, продавец спокойно проводит свою. Система считает, что это карта клиента — и начисляет бонусы.
«Человек слышит, что ему сделали скидку, и доволен. А ты потом просто копишь. До десяти тысяч в месяц выходит», — призналась экс-работница сети.
В итоге — обмана нет, все довольны, возвраты тоже никто не делает, а тысячи бонусов уходят на личные покупки.
Формально это нарушение правил программы: бонусы должны получать реальные покупатели. Но, как признают сами сотрудники, контролировать это почти невозможно. Поэтому пока одни клиенты забывают карту дома, другие — просто получают баллы, которыми оплачивают свои покупки.