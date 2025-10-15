«Санкт-Петербург — он такой. Влюбляешься в любое время года»: стоит ли ехать в Северную столицу осенью

Когда лучше ехать отдыхать в Санкт-Петербург? Это частый вопрос от тех, кто планирует визит в Северную столицу.
Здесь каждый сезон особенный, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Недавно в соцсети жительница Урала попросила совет у местных жителей, стоит ли приезжать в Петербург в ноябре.
«Я бы если рассматривала поездки в СПб поздней весной, ранним летом или ранней осенью.
В другое время не поехала бы. Дождь, слякоть, холод к этому всему ещё и ветер сильный холодный. Не для прогулок погода»;
«У меня родственница приезжала в СПб в середине — конце августа. И всю неделю были дожди, нормально толком нигде не погуляла.
Лишь пару дней солнечных урвала, один из которых был последний день, когда уезжала»;
«На мой взгляд, сейчас не самый удачный период для прогулок, особенно ночных.
Тем более хочется посмотреть парки — в зелени или осенних красках, и фонтаны само собой»;
«Приезжать сюда следует в конце мая. И не надолго, пожалуйста, и ни с кем не знакомьтесь, что бы не остаться здесь жить, Питер не резиновый», — отмечают петербуржцы.
Однако есть горожане, которые считают, что Петербург хорош в любое время года.
«При любом прогнозе погоды в нашем любимом городе обязательны зонт/дождевик и тёплые вещи. Сейчас жилье дешевле. Людей меньше. А все равно красиво.
Санкт-Петербург — он такой. Влюбляешься в любое время года» — пишут местные жители.