«Санкт-Петербург — он такой. Влюбляешься в любое время года»: стоит ли ехать в Северную столицу осенью

Главное — это настроение, а погода в городе хоть и переменчива, но всегда может стать частью волшебства Северной столицы.

Когда лучше ехать отдыхать в Санкт-Петербург? Это частый вопрос от тех, кто планирует визит в Северную столицу.

Здесь каждый сезон особенный, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Недавно в соцсети жительница Урала попросила совет у местных жителей, стоит ли приезжать в Петербург в ноябре.

«Я бы если рассматривала поездки в СПб поздней весной, ранним летом или ранней осенью. В другое время не поехала бы. Дождь, слякоть, холод к этому всему ещё и ветер сильный холодный. Не для прогулок погода»;

«У меня родственница приезжала в СПб в середине — конце августа. И всю неделю были дожди, нормально толком нигде не погуляла. Лишь пару дней солнечных урвала, один из которых был последний день, когда уезжала»;

«На мой взгляд, сейчас не самый удачный период для прогулок, особенно ночных. Тем более хочется посмотреть парки — в зелени или осенних красках, и фонтаны само собой»;

«Приезжать сюда следует в конце мая. И не надолго, пожалуйста, и ни с кем не знакомьтесь, что бы не остаться здесь жить, Питер не резиновый», — отмечают петербуржцы.

Однако есть горожане, которые считают, что Петербург хорош в любое время года.