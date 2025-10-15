Городовой / Город / «Санкт-Петербург — он такой. Влюбляешься в любое время года»: стоит ли ехать в Северную столицу осенью
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Гайки закручивают, а жить как?»: почему петербуржцы против локализации такси Город
Жертвоприношения, молитвы и змеи: тайны и легенды древнего острова Коневец в Ладожском озере Общество
3% экономии для магазина, 0% для клиента: почему QR-код не всегда выгоден покупателю Общество
Маленький Китай Екатерины II: несбывшаяся восточная мечта Царского Села Город
Весы, колбы и иконы времени: где хранятся следы гения Менделеева в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт

«Санкт-Петербург — он такой. Влюбляешься в любое время года»: стоит ли ехать в Северную столицу осенью

Опубликовано: 15 октября 2025 15:30
Осенний Петербург
«Санкт-Петербург — он такой. Влюбляешься в любое время года»: стоит ли ехать в Северную столицу осенью
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Главное — это настроение, а погода в городе хоть и переменчива, но всегда может стать частью волшебства Северной столицы.

Когда лучше ехать отдыхать в Санкт-Петербург? Это частый вопрос от тех, кто планирует визит в Северную столицу.

Здесь каждый сезон особенный, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Недавно в соцсети жительница Урала попросила совет у местных жителей, стоит ли приезжать в Петербург в ноябре.

«Я бы если рассматривала поездки в СПб поздней весной, ранним летом или ранней осенью.

В другое время не поехала бы. Дождь, слякоть, холод к этому всему ещё и ветер сильный холодный. Не для прогулок погода»;

«У меня родственница приезжала в СПб в середине — конце августа. И всю неделю были дожди, нормально толком нигде не погуляла.

Лишь пару дней солнечных урвала, один из которых был последний день, когда уезжала»;

«На мой взгляд, сейчас не самый удачный период для прогулок, особенно ночных.

Тем более хочется посмотреть парки — в зелени или осенних красках, и фонтаны само собой»;

«Приезжать сюда следует в конце мая. И не надолго, пожалуйста, и ни с кем не знакомьтесь, что бы не остаться здесь жить, Питер не резиновый», — отмечают петербуржцы.

Однако есть горожане, которые считают, что Петербург хорош в любое время года.

«При любом прогнозе погоды в нашем любимом городе обязательны зонт/дождевик и тёплые вещи. Сейчас жилье дешевле. Людей меньше. А все равно красиво.

Санкт-Петербург — он такой. Влюбляешься в любое время года» — пишут местные жители.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще