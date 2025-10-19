Выборг глазами волшебника: от лосёнка Карри до Серого монаха

Выборг становится всё более уютным и интересным для туристов, а новые достопримечательности делают его ещё более привлекательным.

Выборг — город с большой историей и особой атмосферой средневековья.

Помимо известных достопримечательностей вроде Выборгского замка и Парка Монрепо, здесь появляются новые скульптуры, которые погружают в волшебную атмосферу.

Лосёнок Карри — хранитель детства и счастья

Недавно на одном из подоконников магазинов в Выборге появилась скульптура лосёнка Карри. Если потереть его носик и загадать желание, то оно должно сбыться, пишет Выборг ТВ.

По легенде, этот малыш — творение мастеров сладостей, оживший при первом луче солнца. Лосёнок в комбинезончике держит карамельки в лапках и дарит радость всем, кто верит в чудо.

Серый монах и тайна кренделей

Памятник «Серый монах» установлен рядом с сувенирным магазинчиком. Именно эти служители церкви XIV века привезли в Выборг рецепт кренделя — главного гастрономического символа, пишет vyborg.travel.

Монах охраняет рецепт и покой жителей города. По легенде, если встретить его после заката и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Кот Филимон — мяучный сотрудник музея

На Замковом острове установили памятник коту Филимону — необычному «старшему мяучному сотруднику» местного музея.

Этот рыжий кот жил в замке больше 13 лет и помогал музейщикам бороться со стрессом и мышами. Его памятник — единственный в мире бронзовый «Кот в пальто», сообщает mr-7.ru.

Лесной мальчик и медвежата — дух леса

В парке-эспланаде стоит скульптура «Лесной мальчик» с медвежонком, созданная в 1931 году. Она символизирует покорение природы человеком.

Легенда рассказывает о мальчике, который хотел приручить медвежат, но появилась медведица. С тех пор дух мальчика якобы живёт в лесу, ожидая встречи с отцом.

Лось — символ силы и защиты

Самой старой скульптурой считается «Лось», который появился в парке имени Ленина в 1928 году. Легенда гласит, что лось спас охотников от волчьей стаи, уводя хищников.

Скульптура пережила войны, была восстановлена после вандализма и сейчас считается одним из символов Выборга.

Волшебный Выборг

Выборг — город загадок и тайн, где каждая легенда оживает в памятниках и рассказах местных. От лосёнка Карри до Серого монаха, от старого доброго кота до грозного лося.

Здесь каждый найдёт кусочек волшебства и окунется в атмосферу сказки и истории.