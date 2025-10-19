Городовой / Общество / Теперь их 2 в Петербурге: зачем городу понадобилась «Новая Лахта»
Теперь их 2 в Петербурге: зачем городу понадобилась «Новая Лахта»

Опубликовано: 19 октября 2025 10:00
Лахта
Фото: Городовой.ру

Открытие прошло без лишней шумихи.

В Приморском районе официально открыли железнодорожную станцию «Новая Лахта» — теперь в Петербурге действительно две Лахты: самое высокое здание, с легендарным шпилем, и новая — с перронами и тоннелем длиной 240 метров.

Станцию построили, чтобы разгрузить дороги к «Лахта-центру» и сделать путь туда быстрым. По сути, это первый шаг к превращению северо-запада города в полноценный деловой район с собственным транспортным хребтом.

Платформа «Новая Лахта» принимает все типы пригородных поездов, полностью накрыта навесом и оборудована современной системой навигации — с электронными табло, подсветкой, разметкой для слабовидящих и композитными скамейками, которые не боятся дождя.

К платформе ведет подземный переход — один из самых длинных в Петербурге. В нём установлены пять лифтов для маломобильных пассажиров, а ступени и пандусы снабжены системой подогрева, чтобы зимой не превращались в каток. Стены отделаны металлокерамикой, пол — гранитом, всё выдержано в том же минималистичном стиле, что и «Лахта-центр».

Но «Новая Лахта» — не просто станция. Это часть большого транспортного ребуса, где сходятся Приморское шоссе, будущая магистраль М32 и новые жилые кварталы Юнтолово. По плану городских властей, дорога М32 соединит район с трассой М49 и обеспечит прямой доступ к Ольгино, пишет Spbvedomosti.

Так что теперь у Петербурга два символа Лахты — стеклянный шпиль, устремлённый в небо, и стальная магистраль, уходящая под землю. Один смотрит в будущее, другой — уже ведёт туда пассажиров.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
