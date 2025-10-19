Городовой / Общество / Петербуржцы первыми решили мешать и смешивать: в этом баре города коктейли изобрели быстрее москвичей
Петербуржцы первыми решили мешать и смешивать: в этом баре города коктейли изобрели быстрее москвичей

Опубликовано: 19 октября 2025 11:30
петербургский бар
Петербуржцы первыми решили мешать и смешивать: в этом баре города коктейли изобрели быстрее москвичей
Фото: Городовой.ру

Этим фактом можно гордиться.

Когда Москва еще спорила, прилично ли мешать в одном стакане бренди и шампанское, Петербург уже пил модные коктейли.

Именно здесь, в ресторане «Медведь», в конце XIX века появился первый «американский бар» России — с блестящей стойкой, шейкерами и барменами, которые вместо «стакана водки» спрашивали: «Сколько кубиков льда?»

Петербуржцы подхватили западную новинку мгновенно. Опьянение от «смешанных напитков» стало называть «барским настроением» — и это выражение быстро прижилось. Именно в этих заведениях родились и легендарные застольные истории.

В одной из них компания кутил заказала крюшон на тысячу рублей — сумма запредельная, при средней рабочей зарплате в двадцать. На кухне просто не нашлось столько ингредиентов, и официанты предложили вариант «на 300 рублей».

Но господа были не из робких: они бросили в чашу золотые монеты, чтобы довести стоимость до желаемой тысячи.

Финал, как водится, был предсказуем. К утру всех участников банкета унесли в лазарет с отравлением. Что стало причиной — литры сладкого вина или пресловутые монеты — история умалчивает, передает Dcwmagazine.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
