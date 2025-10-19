Суши за 600 и йогурт за сотню: россиянка рассказала, как выглядит обычный супермаркет в Токио

Российская туристка поделилась впечатлениями от похода в токийский супермаркет — без прикрас, с ценами и шоком от упаковки.
Первое, что поражает — стерильность. Всё, буквально всё завёрнуто в плёнку. Даже яблоко лежит как экспонат в музее чистоты. Контейнеры, вакуум, наклейки — будто не еду покупаешь, а хирургический набор.
Дальше — ряды с лапшой. Не просто «Доширак», а вселенная: рисовая, гречневая, с карри, с осьминогом, с неизвестными существами.
Снэки занимают полмагазина. Сушёная рыба, кальмары, морская капуста, чипсы из ямса — японцы явно придумали способ перекусить даже во сне. Макарон и гречки почти нет, зато отдел риса выглядит как военный склад.
Цены бодрят: самый дешёвый йогурт — сто рублей, булочка — от 120. И это не премиум, а обычный завтрак. Но если поискать, можно урвать недорогие онигири или коробку суши. Набор суши будет за 600 рублей.
Отдел готовой еды — рай для уставшего туриста. Салаты, поке, супы, суши — бери и ешь прямо у выхода. Винный отдел удивляет: импортных вин море, а сакэ — дефицит, будто его прячут для своих, отметила автор Дзен-канала «Соло-путешествия».