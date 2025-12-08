Городовой / Город / Петербург примеряет сказку: к новогодним утренникам растёт спрос на карнавальные костюмы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет идеальной кухни: почему соль и моющее средство — идеальный дуэт Общество
Ограбление в Лувре отразилось на Петербурге: лагерь строителей убрали от стен Эрмитажа Город
Метро, которого нет: как кино сохранило облик несуществующей станции в Петербурге Город
Днём переговоры, вечером — удовольствие: Петербург становится любимым направлением для командировок «работа и отдых» Город
Стена как термос: три забытых причины вернуть ковер в интерьер Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Петербург примеряет сказку: к новогодним утренникам растёт спрос на карнавальные костюмы

Опубликовано: 8 декабря 2025 21:00
Петербург примеряет сказку: к новогодним утренникам растёт спрос на карнавальные костюмы
Петербург примеряет сказку: к новогодним утренникам растёт спрос на карнавальные костюмы
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Снеговик остаётся наиболее популярным образом для мальчиков.

В Санкт-Петербурге в преддверии зимних торжеств жители стали чаще выбирать детские наряды для утренников и праздничных мероприятий.

Специалисты отмечают существенное увеличение интереса к таким товарам: в ноябре продажи выросли более чем на 50 процентов по сравнению с октябрём, а число желающих взять костюм напрокат увеличилось вдвое.

Эти данные свидетельствуют о подготовке горожан к приближающимся новогодним событиям.

Среди девочек наибольшей популярностью пользуются наряды лисичек, на их долю приходится примерно 7 процентов от общего числа продаж, средняя цена этой категории составляет 1 300 рублей.

Востребованы также образы Снегурочки (5 процентов) и принцессы (4 процента); стоимость их начинается от 1 100 рублей и доходит до 1 300 рублей.

Помимо этого, продолжают пользоваться спросом карнавальные наряды мышек и ведьмочек.

Аналитики отмечают заметный рост покупок костюмов Красной Шапочки — в ноябре их приобрели в 3,5 раза чаще, чем месяцем ранее.

Повышенное внимание наблюдается также к нарядам героини Эльзы из «Холодного сердца» и к образу Снегурочки, сообщает Neva.Today.

Для мальчиков в этом сезоне наиболее востребованным остаётся костюм снеговика: его выбирают в 9 процентах случаев, а цена колеблется около 700 рублей.

Следом по спросу идут образы зайчика и пирата, которые традиционно остаются в числе лидеров. Не теряют актуальности также костюмы гусара и известного супергероя.

Анализ динамики показал значительный рост по нескольким категориям: объем продаж костюмов снеговика увеличился в 19 раз, мушкетёра — в 8,5 раза, зайчика — в 5 раз.

Активнее стали приобретать и наряды Петрушки, а также гусара.

Ранее было сообщено, что стоимость «Селёдки под шубой» за последний год увеличилась на 9 процентов. Этот факт также отражает общие изменения в ценах на товары и услуги в декабре.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью