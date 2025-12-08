Петербург примеряет сказку: к новогодним утренникам растёт спрос на карнавальные костюмы

Снеговик остаётся наиболее популярным образом для мальчиков.

В Санкт-Петербурге в преддверии зимних торжеств жители стали чаще выбирать детские наряды для утренников и праздничных мероприятий.

Специалисты отмечают существенное увеличение интереса к таким товарам: в ноябре продажи выросли более чем на 50 процентов по сравнению с октябрём, а число желающих взять костюм напрокат увеличилось вдвое.

Эти данные свидетельствуют о подготовке горожан к приближающимся новогодним событиям.

Среди девочек наибольшей популярностью пользуются наряды лисичек, на их долю приходится примерно 7 процентов от общего числа продаж, средняя цена этой категории составляет 1 300 рублей.

Востребованы также образы Снегурочки (5 процентов) и принцессы (4 процента); стоимость их начинается от 1 100 рублей и доходит до 1 300 рублей.

Помимо этого, продолжают пользоваться спросом карнавальные наряды мышек и ведьмочек.

Аналитики отмечают заметный рост покупок костюмов Красной Шапочки — в ноябре их приобрели в 3,5 раза чаще, чем месяцем ранее.

Повышенное внимание наблюдается также к нарядам героини Эльзы из «Холодного сердца» и к образу Снегурочки, сообщает Neva.Today.

Для мальчиков в этом сезоне наиболее востребованным остаётся костюм снеговика: его выбирают в 9 процентах случаев, а цена колеблется около 700 рублей.

Следом по спросу идут образы зайчика и пирата, которые традиционно остаются в числе лидеров. Не теряют актуальности также костюмы гусара и известного супергероя.

Анализ динамики показал значительный рост по нескольким категориям: объем продаж костюмов снеговика увеличился в 19 раз, мушкетёра — в 8,5 раза, зайчика — в 5 раз.

Активнее стали приобретать и наряды Петрушки, а также гусара.

Ранее было сообщено, что стоимость «Селёдки под шубой» за последний год увеличилась на 9 процентов. Этот факт также отражает общие изменения в ценах на товары и услуги в декабре.