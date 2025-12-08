Петербург примеряет сказку: к новогодним утренникам растёт спрос на карнавальные костюмы

В Санкт-Петербурге в преддверии зимних торжеств жители стали чаще выбирать детские наряды для утренников и праздничных мероприятий.
Специалисты отмечают существенное увеличение интереса к таким товарам: в ноябре продажи выросли более чем на 50 процентов по сравнению с октябрём, а число желающих взять костюм напрокат увеличилось вдвое.
Эти данные свидетельствуют о подготовке горожан к приближающимся новогодним событиям.
Среди девочек наибольшей популярностью пользуются наряды лисичек, на их долю приходится примерно 7 процентов от общего числа продаж, средняя цена этой категории составляет 1 300 рублей.
Востребованы также образы Снегурочки (5 процентов) и принцессы (4 процента); стоимость их начинается от 1 100 рублей и доходит до 1 300 рублей.
Помимо этого, продолжают пользоваться спросом карнавальные наряды мышек и ведьмочек.
Аналитики отмечают заметный рост покупок костюмов Красной Шапочки — в ноябре их приобрели в 3,5 раза чаще, чем месяцем ранее.
Повышенное внимание наблюдается также к нарядам героини Эльзы из «Холодного сердца» и к образу Снегурочки, сообщает Neva.Today.
Для мальчиков в этом сезоне наиболее востребованным остаётся костюм снеговика: его выбирают в 9 процентах случаев, а цена колеблется около 700 рублей.
Следом по спросу идут образы зайчика и пирата, которые традиционно остаются в числе лидеров. Не теряют актуальности также костюмы гусара и известного супергероя.
Анализ динамики показал значительный рост по нескольким категориям: объем продаж костюмов снеговика увеличился в 19 раз, мушкетёра — в 8,5 раза, зайчика — в 5 раз.
Активнее стали приобретать и наряды Петрушки, а также гусара.
Ранее было сообщено, что стоимость «Селёдки под шубой» за последний год увеличилась на 9 процентов. Этот факт также отражает общие изменения в ценах на товары и услуги в декабре.