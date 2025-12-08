Цзеян против Кудрово: как китайские «человейники» меняют наше представление о тесноте

Для жителей российских мегаполисов понятия «плотная застройка» или «человейник» вызывают волну негодования, особенно когда расстояние между фасадами сокращается до 20–25 метров.

Однако на фоне некоторых урбанистических явлений в Китае эти российские примеры кажутся почти образцами комфорта.

Южнокитайский город Цзеян, провинция Гуандун, демонстрирует такую степень сближения жилых корпусов, что она ошеломляет наблюдателей из других стран.

Стиль «домино»: когда стены почти соприкасаются

Фотографии из Цзеяна, моментально разлетевшиеся по социальным сетям, показывают огромные массивы идентичных высоток, расположенных настолько близко друг к другу, что расстояние между ними составляет всего 5–8 метров.

Этот феномен получил в народе меткое название — «стиль домино». Представители урбанистики отмечают:

“Стандартный российский междуквартальный проезд шире, чем такие «коридоры»”.

В некоторых местах можно пройти между зданиями, “с вытянутыми руками и почти коснуться стен” обеих сторон.

Причины уплотнения: земельный голод и экономика

Масштабная урбанизация, охватившая Китай за последние три-четыре десятилетия, вынудила муниципалитеты экстренно наращивать жилой фонд.

Горизонтальный рост мегаполисов ограничен промышленными зонами, сельхозугодьями и уже существующей застройкой.

Цзеян — типичный промышленный центр — столкнулся с высокой ценой земли, что сделало уплотнение почти неизбежным.

Проекты финансировались через земельные аукционы, где девелоперы были обязаны максимально эффективно использовать купленный ресурс.

Чтобы обеспечить окупаемость проектов, высотки располагали “как можно плотнее — иначе себестоимость превышает рынок”. Эта логика долгое время поддерживала строительный бум.

В некоторых кварталах Цзеяна плотность населения, по оценкам экспертов, достигала 60–65 тысяч человек на квадратный километр — показатель, превышающий плотность даже самых густонаселенных частей Гонконга.

Жизнь в вечной тени: быт внутри «колодцев»

Жизнь в таких условиях диктует свои правила. Жильцы давно перестали рассчитывать на прямой солнечный свет: на нижних этажах он появляется всего на пару часов утром или вечером.

Особенно тяжело приходится квартирам, выходящим во внутренние «колодцы», где расстояние между стенами “сравнимо с шириной троллейбуса”.

Внутреннее пространство этих кварталов характеризуется постоянными тенями и высокой влажностью. Приватность также страдает:

“На балконах не принято курить или сушить бельё: всё видно, всё слышно”.

Многие обитатели вынуждены использовать матовые плёнки на окнах, чтобы создать хоть какую-то иллюзию уединения.

Несмотря на визуальный дискомфорт, плотность имеет и свой “плюс” — насыщенную инфраструктуру. Жители часто констатируют:

“Мы почти не пользуемся автомобилем — всё рядом”.

Магазины, школы и остановки находятся в шаговой доступности, компенсируя отсутствие личного пространства.

Критика архитекторов: где проходит грань?

Архитекторы и урбанисты единогласно критикуют эту модель. Главная претензия заключается в игнорировании базовых потребностей человека в пользу экономии.

При проектировании компактность ставилась выше “естественной освещённости, качества воздуха, психологического комфорта, безопасности и доступности общественных пространств”.

Эксперты указывают, что плотность сама по себе не порок, приводя в пример Сингапур или Барселону. Однако в Китае часто игнорируется качество среды.

Будущее застройки: попытки пересмотра стандартов

Несмотря на миграционный поток, сохраняющий спрос на жильё, власти Китая начали предпринимать шаги к изменению подходов.

В новых районах Пекина и Шэньчжэня внедряются нормы инсоляции, создаются “зелёные коридоры” и вводятся ограничения на предельно допустимую плотность.

Тем не менее, наследие прошлых десятилетий остается: многие города ещё долго будут жить с “суперплотной застройкой”.

Сравнение с российскими реалиями показывает контраст. То, что в России считается “крайностью”, в Китае — “обычная практика”.

Визуальный эффект от фотографий Цзеяна вызывает клаустрофобию, сравнимую с “декорациями антиутопических фильмов” или “городскими ущельями”.

В итоге, кварталы Цзеяна шокируют тех, кто привык к более умеренным европейским или российским нормам. Это не просто ошибки девелоперов, а закономерный результат невероятно быстрых демографических и экономических процессов.

Китай вынужденно выбрал скорость строительства, и цена этого выбора — жизнь в пространстве без воздуха.