Императорский след: угадайте, кто из правителей сделал это для города

Санкт-Петербург — город, рожденный волей императоров и императриц. Каждый правитель внес свой вклад в его облик, культуру и историю, оставив неизгладимый след в судьбе Северной столицы. От основания города Петром I до блистательных балов Екатерины II, каждый период правления ознаменовался важными указами, архитектурными шедеврами и культурными событиями.
Но насколько хорошо вы знаете историю Петербурга и вклад каждого из его царственных покровителей? Проверьте свои знания в нашем тесте и угадайте какой император или императрица стоит за тем или иным событием, указом или традицией, сформировавшими облик любимого города! Готовы окунуться в историю и примерить на себя роль знатока императорского Петербурга? Тогда вперед!