Императорский след: угадайте, кто из правителей сделал это для города

Опубликовано: 8 декабря 2025 22:15
Императоры на фоне Петрограда
Императорский след: угадайте, кто из правителей сделал это для города
globallookpress/ Legion-Media/ Vladimir Boiko; Fine Art Images; Vladimir Boiko/ Russian Look; Scherl

Правильно угадать все деяния императоров сможет только настоящий знаток.

Санкт-Петербург — город, рожденный волей императоров и императриц. Каждый правитель внес свой вклад в его облик, культуру и историю, оставив неизгладимый след в судьбе Северной столицы. От основания города Петром I до блистательных балов Екатерины II, каждый период правления ознаменовался важными указами, архитектурными шедеврами и культурными событиями.

Но насколько хорошо вы знаете историю Петербурга и вклад каждого из его царственных покровителей? Проверьте свои знания в нашем тесте и угадайте какой император или императрица стоит за тем или иным событием, указом или традицией, сформировавшими облик любимого города! Готовы окунуться в историю и примерить на себя роль знатока императорского Петербурга? Тогда вперед!

Автор:
Ксения Пронина
Общество
