Городовой / Город / Умывается в луже и завтракает чужими бананами: как долги гоняют петербургского айтишника по Таиланду
Опубликовано: 8 декабря 2025 22:00
В Таиланде задержан айтишник из Санкт-Петербурга, который скрывался за границей из-за долгов.

Житель Санкт-Петербурга, работавший ранее в сфере информационных технологий, оказался должен 350 тысяч рублей и теперь находится под угрозой депортации из Таиланда.

В его отношении зарегистрировано не менее десяти исполнительных производств. По имеющимся сведениям, основной причиной долгов стали неудачные ставки на деньги, сообщает РИАМО.

Переехав в Таиланд, мужчина сменил имя и решил начать новую жизнь. Сейчас он живёт вблизи моря, умывается прямо из луж, питается украденными бананами и носит выброшенную одежду.

Оформленные на его имя документы, как утверждают волонтёры, он показывать отказался, опасаясь обмана.

Срок действия визы россиянина истёк два месяца назад, и теперь местные власти могут выдворить его из страны. Несмотря на это, сам он не выказывает тревоги по поводу возможной депортации.

На данный момент родственников бывшего петербуржца найти ещё не удалось. Его история обсуждается в социальных сетях и среди волонтёров, которые пытаются оказать помощь и вернуть его домой. Ситуация остаётся на контроле органов и добровольцев.

Автор:
Юлия Аликова
