Ограбление в Лувре отразилось на Петербурге: лагерь строителей убрали от стен Эрмитажа

Опубликовано: 8 декабря 2025 20:00
Эрмитаж
На Зимней канавке завершён демонтаж строительного городка.

В связи с недавним ограблением знаменитого музея в Париже, руководство Эрмитажа приняло дополнительные меры для улучшения безопасности.

Директор учреждения Михаил Пиотровский 7 декабря на встрече с журналистами сообщил, что ситуация во Франции заставила пересмотреть подход к обеспечению безопасности в Санкт-Петербурге.

Основным шагом стало решение о переселении лагеря строителей, находившегося рядом с музеем продолжительное время.

Эрмитаж представили необходимые сведения о преступлении городским властям и прокуратуре. Благодаря этим действиям, вопрос о сносе строительного городка, который обсуждался больше года, был решён быстрее обычного.

Теперь рабочий лагерь, располагавшийся в зоне Зимней канавки, полностью ликвидирован, сообщает «МК в Питере».

Несмотря на устранение давней проблемы, Михаил Пиотровский сообщил о новых трудностях, связанных с возможным размещением строителей уже напротив входа в музей на набережной. По его словам, это решение вызывает серьёзную озабоченность руководства Эрмитажа.

Воспользовавшись случаем, он подчеркнул необходимость сохранения высокого уровня защиты музейных ценностей.

Недавно также стало известно о задержании ещё пяти предполагаемых участников ограбления французского музея. По данным, опубликованным ранее, следствие активно продолжает работу по этому делу.

Юлия Аликова
