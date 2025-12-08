Днём переговоры, вечером — удовольствие: Петербург становится любимым направлением для командировок «работа и отдых»

За восемь месяцев 2025 года отмечен рост числа бронирований деловых поездок, совмещённых с выходными днями, на 7 процентов.

Петербург в 2025 году стал заметно популярнее среди сотрудников, которые совмещают деловые поездки с отдыхом. За первые восемь месяцев количество бронирований для таких путешествий выросло на 21%.

Ключевой фактор этого роста — всё большее число компаний выбирают сочетание работы и досуга для своих командированных работников, пишет 78.ru.

Среди корпоративных клиентов особенно выделяются организации из Москвы, на них приходится 72% бронирований от общего числа. В поездки такого формата отправляются также сотрудники предприятий из Ленинградской области, Татарстана, Московской области, Карелии и других регионов страны.

Петербург уверенно догнал и обошёл по востребованности Екатеринбург, Новосибирск и Казань — другие крупные бизнес-центры России.

По оценке управляющего директора компании «Аэроклуб» Юлии Липатовой, новое явление позволяет сотрудникам не только исполнять свои профессиональные обязанности, но и наполнять жизнь новыми эмоциями.

«Такой подход положительно влияет на эмоциональное состояние и рабочую продуктивность», — отмечает она.

С начала года рынок деловых поездок достиг суммы 1,05 трлн рублей, что стало рекордным показателем для России. В 2024 году объём рынка увеличился на 27%, а уже по итогам первой половины 2025-го — ещё на 10%.

Перечень данных изменений опубликован Союзом агентств делового туризма и сервисом «Островок Командировки».

Молодые поколения, такие как молодежь и представители поколения Z, чаще остальных выбирают такие командировки.

Об этом говорится в публикациях местных деловых изданий и профильных организациях. По словам экспертов, сотрудники, впервые приехавшие в город по работе, часто возвращаются позже уже как туристы.

Подобная тенденция благоприятно сказывается на экономике Северной столицы — растут расходы гостей, область привлекает дополнительные средства.

Также отмечается, что аэропорт Пулково готовится к увеличению числа гостей из Китая — ожидается, что пассажиропоток из этой страны к 2026 году возрастёт на 20%.

Все эти изменения указывают на дальнейшее укрепление позиций города на рынке делового и смешанного туризма.