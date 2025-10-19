Мороз стоял такой, что треск не прекращался: самые холодные зимы на памяти России

Алексей Миллер пугает новой ледяной эрой — мол, грядёт зима раз в двадцать лет. Но Россия такое уже видела. И не раз.
Хроники пишут: в 742-м Черное море сковало льдом на 13 метров, снег лег девятиметровыми сугробами. Через полвека мороз держался 120 дней подряд. В XVI веке англичанин Флетчер описывал Москву, где люди замерзали прямо на рынках, а дыхание превращалось в лёд, не долетев до земли.
В 1812-м «генерал Мороз» добил армию Наполеона, а в 1940-м Москва поставила рекорд — минус 42,2 °С. В 1979-м трубы рвались, как струны, а людей вывозили из промерзших многоэтажек. Даже в XXI веке бывало по-старому: январь 2006-го встал под -27 и не отпускал неделю, передает РБК.
Теперь обещают повторение. Но, как и всегда в России, пока не ударит минус сорок — никто не поверит.