Городовой / Учеба / Святой воин и учёные мужи: два столпа культурного образа Петербурга в 1730-е годы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Святой воин и учёные мужи: два столпа культурного образа Петербурга в 1730-е годы

Опубликовано: 8 декабря 2025 15:09
Святой воин и учёные мужи: два столпа культурного образа Петербурга в 1730-е годы
Святой воин и учёные мужи: два столпа культурного образа Петербурга в 1730-е годы
Городовой ру

Второе десятилетие существования Петербурга стало временем осмысления его исторической миссии.

Если Пётр представлял город прежде всего как «окно в Европу» и инструмент модернизации, то его преемники начали создавать для столицы собственную мифологию и традиции.

Центральное место в этом процессе занял культ Александра Невского.

В 1724 году Пётр распорядился перенести мощи святого князя из Владимира в Петербург, в специально основанную Александро-Невскую лавру. Этот акт был глубоко символичен: новая столица обретала своего небесного покровителя, который связывал её с героическим прошлым Руси и легитимизировал её право на владение невскими землями.

В городе началась активная работа по созданию собственной историографии.

Учреждённая Петром Академия наук стала центром изучения не только естественных наук, но и истории России.

Именно здесь в 1730-е годы начинается систематический сбор летописей, составляются первые научные описания страны.

Петербург позиционировал себя не только как политический, но и как интеллектуальный центр империи, место, где создаётся новый образ России — просвещённой, упорядоченной, исторически обоснованной.

Параллельно формировалась и светская культура столицы.

При Анне Иоанновне получает развитие придворный театр, организуются пышные публичные празднества и фейерверки, которые должны были демонстрировать подданным мощь и блеск империи.

Петербург учился быть не только административной машиной, но и сценой для представления монархической власти.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью