Святой воин и учёные мужи: два столпа культурного образа Петербурга в 1730-е годы

Если Пётр представлял город прежде всего как «окно в Европу» и инструмент модернизации, то его преемники начали создавать для столицы собственную мифологию и традиции.
Центральное место в этом процессе занял культ Александра Невского.
В 1724 году Пётр распорядился перенести мощи святого князя из Владимира в Петербург, в специально основанную Александро-Невскую лавру. Этот акт был глубоко символичен: новая столица обретала своего небесного покровителя, который связывал её с героическим прошлым Руси и легитимизировал её право на владение невскими землями.
В городе началась активная работа по созданию собственной историографии.
Учреждённая Петром Академия наук стала центром изучения не только естественных наук, но и истории России.
Именно здесь в 1730-е годы начинается систематический сбор летописей, составляются первые научные описания страны.
Петербург позиционировал себя не только как политический, но и как интеллектуальный центр империи, место, где создаётся новый образ России — просвещённой, упорядоченной, исторически обоснованной.
Параллельно формировалась и светская культура столицы.
При Анне Иоанновне получает развитие придворный театр, организуются пышные публичные празднества и фейерверки, которые должны были демонстрировать подданным мощь и блеск империи.
Петербург учился быть не только административной машиной, но и сценой для представления монархической власти.