Забытый памятник Ленину и украденные часы: скандалы Финляндского вокзала

Как вокзал менял свои рельсы и свое лицо.

Финляндский вокзал Санкт-Петербурга — это не просто транспортный узел, связывающий Северную столицу с Карелией и Финляндией. Это место, где пересекались политические бури, начиналась “Дорога жизни” и устанавливались архитектурные рекорды.

История вокзала, торжественно открытого 13 февраля 1870 года, наполнена драматическими и знаковыми событиями. Епископ Выборгский Тихон освятил станцию, и “первый поезд отправился в путь”, открывая новую эру транспортного сообщения.

От пристани до высоты: инфраструктурные скачки

В первые десятилетия своего существования "Финбан" активно интегрировался в городскую логистику.

“До 1917 года рельсы вокзала доходили до Невы, связывая грузовую ветку с пристанью”, обеспечивая прямую перевалку грузов. К 1896 году сеть вокзала расширилась, охватив всю северную часть Петербургской губернии.

К 1910 году стало очевидно, что рельсы, пролегающие по городским улицам, создают помехи. Было принято решение о масштабной реконструкции.

“пути Финляндского вокзала в Петербурге реконструировали: их подняли на пять метров выше уровня улиц, чтобы не мешать уличному движению”.

Это позволило оптимизировать движение и поездам, и пешеходам.

Апрель 1917: встреча с историей

Самым известным моментом, связанным с Финляндским вокзалом, несомненно, является возвращение Владимира Ленина.

“3 апреля 1917 года на Финляндский вокзал из Германии вернулся Владимир Ленин”.

Его встреча, организованная солдатами, матросами и рабочими, стала точкой невозврата. Ленин взошёл на броневик и произнёс свою знаменитую речь, предвещающую социалистическую революцию.

В честь этого события в 1926 году на площади у старого здания вокзала был установлен памятник.

Блокада: единственная действующая артерия

Во время Великой Отечественной войны Финляндский вокзал приобрел стратегическое значение. Он оставался “единственным действующим” вокзалом города на Неве.

Именно отсюда начиналась спасительная “Дорога жизни” через Ладожское озеро. Символично, что 7 февраля 1943 года сюда прибыл “первый поезд с продовольствием” с Большой земли, принеся долгожданную надежду.

Архитектурное наследие и современные споры

Здание вокзала украшено произведениями искусства, созданными в советское время. В 1969 году выпускники Художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной создали 17 горельефов, которые до сих пор “украшают здание вокзала”.

Однако современность принесла и свои конфликты. В 2017 году на башне вокзала появились новые часы, чей дизайн, якобы утверждал начальник вокзала.

Но в 2022 году выяснилось, что эта инсталляция была самовольной:

“КГА не разрешал эту установку”.

Новые часы были признаны “самовольным объектом благоустройства”, что демонстрирует постоянное напряжение между желанием модернизации и необходимостью сохранения исторического облика.

Свет и звук над площадью

Неотъемлемой частью ансамбля является фонтанный комплекс на площади Ленина. Он состоит из 20 отдельных чаш, оснащённых подсветкой и музыкальным сопровождением.

В центре расположена большая чаша с динамической четырёхцветной подсветкой и восемью каскадами. По расписанию, даже в будни в 12:00 и 21:40, здесь начинаются светомузыкальные шоу, длящиеся около 20 минут, привнося современную эстетику на историческую площадь.

Финляндский вокзал продолжает служить воротами — как в соседнюю Карелию и Финляндию (поезда дальнего следования идут в Сортавала и Хельсинки), так и в пригороды.

Он остаётся живым свидетелем бурной истории Петербурга — от царских времён до блокадного героизма и современных градостроительных баталий.