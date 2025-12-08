Выбираем матрас с линейкой: чтобы вставать было удобно, а спать — полезно

Не тот случай, когда больше - лучше.

Правильная высота матраса — это не просто вопрос эстетики и понтов. От неё зависит, насколько комфортно вы будете засыпать, просыпаться и как долго прослужит спальное место. «Городовой» разбирается, на что ориентироваться при выборе, чтобы не прогадать.

Выбор высоты — это баланс между вашими параметрами, кроватью и задачами матраса.

Для ежедневного сна взрослому оптимальна высота 20–30 см. Это гарантирует нужную поддержку позвоночника и долговечность. Беспружинные модели могут быть от 18 см, пружинные — обычно от 21 см.

Ключевой фактор — ваш вес. Чем он больше, тем толще и устойчивее должен быть матрас. Для людей с большим весом или пар с сильной разницей в весе лучше выбирать высокие модели (от 21 см) с усиленными пружинами или плотными наполнителями.

Матрас не должен «тонуть» в нише или сильно заваливаться набок. Идеально, если его бортик возвышается над царгой (бортом кровати) на 10–15 см. Простой тест: садясь на край, ваши ноги в коленях должны образовывать прямой угол.

Специфические случаи:

Для пожилых важны удобство посадки/вставания и мягкость (чтобы не передавливались сосуды). Высота — в стандартном диапазоне 20–30 см, но с учётом высоты кровати от пола.

Для двухъярусной кровати (верхний ярус) берите невысокие модели (10–20 см) для безопасности и чтобы до потолка оставалось не менее 60 см.

Для дивана (топпер) достаточно 2–8 см, чтобы выровнять поверхность, но не создавать «ступеньку».

Для кровати с подъёмным механизмом строго следуйте рекомендациям производителя по допустимой нагрузке и высоте (чаще всего 18–30 см).

Не существует единой идеальной высоты для всех. Чтобы выбрать правильно, ответьте на три вопроса:

1) Какой у вас вес и комфортная жесткость?

2) Какая глубина ниши и высота бортов у вашей кровати?

3) Будет ли это основное спальное место или временное решение (для гостей, дачи)? Лучший матрас — тот, который обеспечивает правильную поддержку тела и гармонично сочетается с вашей кроватью, делая отход ко сну и подъём по-настоящему удобными.