«Лучше не возвращайся»: звезда «Лихих» высказалась о Петербурге — и лести в ее признании вы не найдете

Опубликовано: 19 октября 2025 13:30
актриса
«Лучше не возвращайся»: звезда «Лихих» высказалась о Петербурге — и лести в ее признании вы не найдете
Кадр из сериала «Лихие»

Коренная жительница города упорхнула из него, как только появилась возможность.

Марина Васильева, звезда фильмов «Нелюбовь», «Бихэппи» и сериала «Лихие», не стала скрывать: Петербург её тяготит. В интервью журналу Hello актриса честно призналась, что северная столица — не её город.

«Интересно, что сейчас, когда я там бываю, мне хочется поскорее уехать. Город маленький, небо низкое, в метро никто не торопится… У меня другой ритм — я больше с Москвой резонирую», — сказала Васильева.

По её словам, отец когда-то хотел, чтобы она стала историком и училась именно в Петербурге. Но Марина выбрала сцену — и уехала покорять столицу.

Перед отъездом мать дала ей 5000 рублей — больше у неё не было — и сказала: «Лучше не возвращайся».

С тех пор Васильева в Москве прижилась, а Петербург стал для нее чуждым, хотя и родным. Холодный, задумчивый, слишком медленный — город, куда приезжают за вдохновением, а она — только за очередной съёмкой. И сразу обратно.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
