«Лучше не возвращайся»: звезда «Лихих» высказалась о Петербурге — и лести в ее признании вы не найдете

Новости по теме

Со слезами на глазах: во время съемки этой сцены «Великолепного века» Сулейман рыдал взаправду

Перейти

Как петербуржцу выжить в Москве: актёр Дмитрий Паламарчук — о жизни на два города, «самопробах» и съёмках в тайге

Перейти

«Я просто лежал на холодной земле, еще и водой ледяной омывался»: как съемки на берегах Невы едва не убили актера

Перейти

Греция ближе, чем кажется: где найти античную сцену под Петербургом

Перейти

Самый маленький театр Петербурга: где искать сцену размером с шаг

Перейти