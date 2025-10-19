Городовой / Общество / Корнет без штанов: история главного кутежника старого Петербурга, надувшего весь город
Корнет без штанов: история главного кутежника старого Петербурга, надувшего весь город

Опубликовано: 19 октября 2025 12:00
легендарный выпивоха
Корнет без штанов: история главного кутежника старого Петербурга, надувшего весь город
Фото: Городовой.ру

Столетия проходят, а контингент все тот же.

Он гулял так, будто завтра отменят деньги. Корнет Николай Савин стал легендой дореволюционного Петербурга задолго до того, как его имя упомянул сам Остап Бендер. В ресторанах Савина знали все — правда, чаще как клиента, который «всё запишет на счёт».

Однажды терпение хозяина одного заведения лопнуло. Он предложил корнету: либо плати, либо уходи без штанов. Савин с невозмутимым видом снял брюки, надел халат и, не моргнув глазом, покинул заведение.

А дальше началось шоу. Он сел в карету, поехал в «Северную» гостиницу, объявил себя важной персоной, «только что с вокзала», и потребовал лучший номер.

Утром Савин устроил скандал: заявил, что у него «украли» штаны — вместе с кошельком. Управляющий, не желая позора, тут же купил ему новые и компенсировал «утрату». В итоге корнет ушёл из отеля богаче на 150 рублей и в свежих брюках, передает Dcwmagazine.

Такие аферы он проворачивал неоднократно — с тем же хладнокровием, с каким поднимал бокал в лучших залах Петербурга.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
