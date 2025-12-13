Городовой / Город / «Работа спорится»: Беглов уверяет, что в Петербурге выросла производительность труда
«Работа спорится»: Беглов уверяет, что в Петербурге выросла производительность труда

Опубликовано: 13 декабря 2025 16:18
Почти 900 специалистов завершили обучение в Региональном центре компетенций.

Более шестидесяти предприятий Петербурга в 2025 году продемонстрировали рост производственных показателей почти наполовину. Это стало итогом реализации федерального проекта «Производительность труда», который является частью национальной программы, направленной на повышение эффективности отрасли. Применение принципов бережливого производства, улучшение рабочих процессов и развитие профессиональных навыков персонала способствовали такому результату.

По словам губернатора Александра Беглова, город сохраняет статус одного из ведущих промышленных центров страны. Он подчеркнул:

«Производительность труда — фундаментальный показатель экономического роста и важнейший фактор повышения качества жизни людей. Мы продолжаем последовательно выстраивать систему поддержки бизнеса — от экспертного сопровождения модернизации производственных процессов до подготовки кадров».

В организациях, участвовавших в программе, объем выпуска продукции увеличился на 49 %, а запасы незавершённого производства снизились на 39 %. С начала текущего года обучение в Региональном центре компетенций прошли 890 специалистов. Из них 598 человек приняли участие в практических занятиях на специально созданной «Фабрике процессов».

Юлия Аликова
