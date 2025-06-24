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От Михаила Боярского до Ольги Бузовой: как Буланова попала в Книгу рекордов России

Опубликовано: 24 июня 2025 21:16
Татьяна Буланова
От Михаила Боярского до Ольги Бузовой: как Буланова попала в Книгу рекордов России
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Петербургская певица записала 114 дуэтов в разных стилях.

Татьяна Буланова — имя которой давно знакомо всем любителям российской поп-музыки. Петербургская певица недавно установила уникальный рекорд.

За свою многолетнюю карьеру она записала 114 песен в дуэтах с самыми разными артистами, что стало абсолютным рекордом в истории отечественной эстрады, за что она попала в Книгу рекордов России.

Знаковые партнеры и музыкальные эксперименты

Артистка не ограничивалась одним стилем или жанром — в ее дуэтах можно услышать и поп, и шансон, и даже элементы других направлений, сообщает Газета.ру.

Среди ее партнеров — настоящие легенды российской сцены: Михаил Боярский, Людмила Зыкина, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, а также более современные исполнители, например, Ольга Бузова.

Этот рекорд — отражение не только таланта Булановой, но и ее умения находить общий язык с разными артистами, создавать живую музыку и быть в тренде.

Концертный директор певицы Константин Сергеев отметил, что в день вручения награды в Кремле у Татьяны было двойное чувство радости — и за рекорд, и за признание ее вклада в культуру.

Это не первая награда певицы в этом году. Буквально в апреле 2025 года президент России Владимир Путин вручил ей медаль за заслуги в культуре.

Другие рекорды июня 2025 года

Кроме того, в этот же период в мире рекордов отметился и голливудский актер Том Круз, который попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество прыжков с горящим парашютом.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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