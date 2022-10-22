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Том Круз

Политика
Сенат США не принял законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»
В американском Сенате не поддержали законопроект сенатора-республиканца Теда Круза о санкциях против российского газопровода «Северный потока – 2» — инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60, 43 парламентария выступили против. Об этом сообщает РИА Новости.
14 янв 2022 09:11
Шоу-бизнес
Вышел трейлер комедии «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Бандерасом
В новой комедии пойдет речь о режиссере, согласившейся снять фильм, который, по задумке некоего миллиардера, должен стать настоящим шедевром. Чтобы воплотить в жизнь свой амбициозный проект, он пригласил знаменитого голливудского актера, лучшего театрального драматурга и других творческих людей.
29 ноя 2021 18:49
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