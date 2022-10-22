Ранние признаки старения им ни по чем.
Дела давно минувших дней всплыли наружу.
Канадка не хочет останавливаться на достигнутом успехе.
Знаменитые красавцы только навредили себе.
Больше артисты так никогда вместе и не работали.
Голливудская актриса не могла иметь детей, пока ей не исполнился 41 год.
Одураченные фанаты отдали должное контент-мейкеру скандальной светской львицы.
Актер не только не выглядит на свои года, но и физически выдает по полной.
В конце концов, он сам делает почти все трюки, что затмевает недостатки внешности.
На мероприятии было множество детей, но королевских среди них не было.
Бесстрашие звезды «Миссии невыполнима» вызывает восторг у его поклонников.
Звезда Голливуда прибег к хитрой уловке.
Звезда Голливуда побывал на финале конного шоу в рамках «платиновых» празднований.
Представитель армии заявил, что по факту инцидента проводится тщательное расследование.
Бывший королевский шеф-повар поделился забавным случаем.
В американском Сенате не поддержали законопроект сенатора-республиканца Теда Круза о санкциях против российского газопровода «Северный потока – 2» — инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60, 43 парламентария выступили против. Об этом сообщает РИА Новости.
Известные зарубежные издания выразили восхищение командой проекта «Вызов»
Звезда сериала «Большая маленькая ложь» надеется на скорое прибавление в семействе
В Сети появился дебютный трейлер сериала «Джек Ричер».
В новой комедии пойдет речь о режиссере, согласившейся снять фильм, который, по задумке некоего миллиардера, должен стать настоящим шедевром. Чтобы воплотить в жизнь свой амбициозный проект, он пригласил знаменитого голливудского актера, лучшего театрального драматурга и других творческих людей.