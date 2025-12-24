С 32 мужчинами на острове: Робинзон Крузо из Японии стала изгоем после возвращения

Представьте: война, вы одна на отдалённом острове, а вокруг — 32 солдата, отрезанных от мира и не верящих в её окончание. Это не сюжет приключенческого романа, а реальная история 18-летней японки Кадзуко (полное имя — Кадзуко Хики), чья жизнь в 1939 году превратилась в выживание по жестоким правилам.

Её путь начался как мечта: молодая женщина с мужем переезжает на тропический остров Анатахан в Микронезии. Но началась война, муж уплыл за сестрой и пропал, а в 1944-м на острове совершили аварийную посадку японские солдаты, не знавшие о капитуляции своей страны в 1945-м.

Островное королевство с одной королевой

На пять лет Анатахан превратился в закрытую, дикую вселенную. Единственная женщина, Кадзуко, стала центром этого микросоциума. Сначала она жила с одним из солдат, но после его смерти — от несчастного случая или убийства, версии расходятся — её внимание стало предметом ожесточённого соперничества.

За годы на острове между мужчинами вспыхнули кровавые конфликты, в результате которых погибли несколько человек. Кадзуко, по её собственным более поздним признаниям, фактически стала «женой» многих из них, чтобы обеспечить себе защиту и выживание.

Спасение и суд общества

В 1950 году, заметив пролетающий самолёт, она смогла подать сигнал SOS и была эвакуирована. На родине её сначала встречали как национальную героиню, «японскую Робинзон Крузо», пережившую невероятные лишения.

Но когда правда о жизни на острове — дуэли, смена «мужей», интриги — стала достоянием публики, восторг сменился ханжеским осуждением. Общество 1950-х Японии не смогло принять морально сложный выбор женщины, боровшейся за жизнь в экстремальных условиях. Её образ героини был разрушен, репутация уничтожена. От неё отвернулись, пресса преследовала, и до конца дней она жила в уединении, отказываясь давать интервью и чураясь любой публичности.