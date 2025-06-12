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Тайна рождения Екатерины I: как простая девушка из Ливонии стала первой императрицей России

Опубликовано: 12 июня 2025 10:02
Екатерина I
Тайна рождения Екатерины I: как простая девушка из Ливонии стала первой императрицей России
Городовой ру

Петр Великий долгое время не женился на Екатерине, хотя она всегда была рядом с ним.

История Екатерины I — это почти сказка о том, как простая девушка из крестьянской семьи сумела взойти на престол самой могущественной империи своего времени. Но за этой сказкой скрывается много загадок и неожиданных поворотов. Попробуем в них разобраться.

От Марты Скавронской до императрицы

Екатерина I родилась 15 апреля 1684 года в Ливонии — это сейчас территория Эстонии и Латвии. Точные детали ее происхождения до сих пор спорны: чаще всего говорят, что она была дочерью крестьянина или простого обывателя Самуила Скавронского.

Родители Марты умерли от чумы, и девочку отдали на службу к лютеранскому пастору Эрнсту Глюку. Там она научилась грамоте и рукоделию, сообщает сайт Санкт-Петербургскогого Государственного экономического университета.

В 17 лет Марта вышла замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе, но брак продлился всего пару дней — муж ушел на войну и пропал без вести.

После этого судьба забросила ее в разные дома знатных людей: сначала она была служанкой у графа Бориса Шереметева, а потом ее «забрал» к себе Александр Меншиков — один из ближайших соратников Петра I.

Как Марта стала Екатериной

Петр Великий был человеком непростым, на него обращали внимание многие женщины, но именно Марта сумела завоевать его сердце. В 1707 году она приняла православие и получила имя Екатерина Алексеевна.

Петр женился на ней официально только в 1712 году, хотя она уже много лет была рядом с ним. Интересно, что император не мог долгое время жениться на Екатерине, так как ее муж считался живым. Якобы его взяли в плен в ходе Полтавской битвы, а потом сослали в Сибирь, откуда он не вернулся.

Первая женщина на российском престоле

После смерти Петра I в 1725 году началась борьба за власть. Император не оставил чётких указаний по наследнику, и многие сомневались, что женщина сможет править Россией.

Но Екатерина, опираясь на поддержку гвардейских полков и влиятельных вельмож, в том числе Меншикова, быстро заняла трон. Сенат признал ее императрицей — это был первый случай в истории России, когда женщина стала самодержавной правительницей.

Как она правила и кто управлял страной на самом деле

Хотя Екатерина I официально была императрицей, реальная власть принадлежала Верховному тайному совету и князю Меншикову. Она не была политиком или реформатором, скорее — хозяйкой Царского Села и покровительницей флота, который так любил Петр.

Власть при ней часто сопровождалась коррупцией и злоупотреблениями, но при этом народ любил Екатерину за ее доброту и готовность помочь простым людям.

Екатерина I правила всего около двух лет — с 1725 по 1727 год. За это время она не успела провести серьезных реформ, но заложила традицию женского правления в России, которая продолжалась почти до конца XVIII века.

Она умерла в 43 года от абсцесса легкого, оставив после себя дочь Елизавету, которая тоже стала императрицей и построила знаменитый Екатерининский дворец в Царском Селе.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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