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Лев Лещенко

Шоу-бизнес Филипп Киркоров Полина Гагарина Николай Басков Олег Газманов Певица Валерия Сергей Лазарев Николай Расторгуев Григорий Лепс Певец Shaman
Лучшие из лучших:эти неожиданные имена оказались в списке любимых певцов у россиян
Некоторым именам вы точно удивитесь!
01 ноя 2022 16:30
Шоу-бизнес Григорий Лепс Константин Кинчев Александр Маршал Дима Билан Николай Басков Михаил Круг Лев Лещенко Александр Малинин
Обнародованы настоящие фамилии Круга, Кинчева и Маршала
Псевдоним играет важную роль для артиста: он должен быть ярким и запоминающимся.
30 июл 2022 12:05
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