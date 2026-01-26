Сколько веток в Питерском метро?

В петербургском метро сейчас шесть линий — каждая со своим цветом и характером.

Первая, красная — Кировско‑Выборгская.

Она одна из старейших: именно с неё в 1955 году началась история ленинградской подземки. Протянулась с севера на юг, соединяя «Девяткино» и «Проспект Ветеранов». На ней расположены знаковые станции — например, «Автово», которую в 2014 году включили в десятку самых красивых в мире.

Вторая, синяя — Московско‑Петроградская.

Это самая протяжённая ветка: чтобы проехать от «Парнаса» до «Купчино», понадобится почти час. Она проходит через центр, связывая Московский проспект и Петроградскую сторону. Здесь же находится «Чёрная речка» — станция, рядом с которой в 1980‑х ставили мировые рекорды по скорости проходки тоннелей.

Третья, зелёная — Невско‑Василеостровская.

Открылась в 1967 году, а в 2018‑м пополнилась станциями «Зенит» и «Беговая». Особенность линии — платформы закрытого типа, где поезда останавливаются за раздвижными дверями. Это решение внедрили ещё в 1960‑х для безопасности и экономии энергии.

Четвёртая, оранжевая — Лахтинско‑Правобережная.

Самая короткая: её длина чуть больше 14 км. Первые станции — «Лиговский проспект» и «Достоевская» — приняли пассажиров в 1991 году. Линия соединяет центр с правобережными районами, но пока не имеет прямого выхода к Неве.

Пятая, фиолетовая — Фрунзенско‑Приморская.

Её первая станция — «Садовая» — открылась в 1991 году и шесть лет оставалась единственной на ветке. Сегодня она тянется от «Шушар» до «Комендантского проспекта», а в 2019 году расширилась за счёт «Проспекта Славы» и «Дунайской».

Шестая, коричневая — Красносельско‑Калининская.

Самая молодая: первые две станции — «Юго‑Западная» и «Путиловская» — запустили в конце 2025 года. Линия продолжает строиться, и в ближайшие годы её планируют продлить до «Горного института» и других районов.